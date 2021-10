“Ha mostrado hoy eso de lo que tanto alardean: el comunismo pijo”, espetó la concejala del Partido Popular, Pepa Pardo, a la bancada del grupo de gobierno (BNG-PSOE), tras la presentación de una moción popular en la que se instaba al Concello a colaborar con Cáritas para crear un nuevo albergue. El bipartito votó en contra sin explicar los motivos ni responder a la propuesta del PP, en el pleno municipal celebrado ayer.

El gobierno local –criticó la edil popular– sí tiene presupuesto “para berlinas, para cenas de 3.000 euros en Nueva York, para Duendenetas, pero no para servicios sociales de Cáritas; el respeto que tienen ustedes a Pontevedra, a los pontevedreses y a las personas en situación de vulnerabilidad es cero; no me extrañaría que volviesen a llevarse el premio Corazón de Piedra porque lo tienen merecido”, manifestó la concejala al concluir una exposición que BNG y PSOE no quisieron debatir.

“Qué poco respeto muestran ustedes por las personas vulnerables; siento vergüenza ajena de estar aquí hoy con todos ustedes formando parte de esta corporación”, dijo Pepa Pardo, quien calificó de “cobardes” a los ediles del gobierno local por no querer entrar en la cuestión. “Para ir a Valencia tienen tiempo, pero para preparar las mociones de Servicios Sociales de Cáritas no; qué vergüenza”, reiteró la popular.

La moción del PP pedía que el Concello suscriba un convenio de colaboración para la ejecución de las obras del albergue que se ubicará en la calle Joaquín Costa. Se trata de un nuevo proyecto de Cáritas que pretende ampliar las instalaciones y unificar servicios, de tal forma que se aumentará de 20 a 26 las plazas; para quintuplicar los servicios sociales que ofrece la entidad en la ciudad, según expuso la concejala del PP. El gobierno local no contestó nada y votó en contra.

En el pleno de ayer también se debatió una moción del PP que proponía “devolver el valor artístico y cultural a la Illa de las Esculturas”. La iniciativa pedía identificar mediante algún tipo de placa las obras escultóricas, mantener controlada la vegetación para que permita ver las obras según la concepción original, iluminar cada una de las obras para ponerlas en valor también durante la noche y evitar así actos vandálicos, crear un mapa con cada una de las esculturas, con una fotografía detallada que se pueda descargar y visitar, actualizar la web de Turismo de Pontevedra, así como otras webs institucionales de turismo para incluir información completa y, finalmente, crear visitas guiadas al complejo, al menos en temporada alta, o aplicaciones web que permitan realizar un recorrido autoguiado.

En este caso el gobierno local votó a favor de la propuesta y el edil de Patrimonio, Xaquín Moreda, puso en valor la finalidad “constructiva” de la propuesta, por lo que contó con el respaldo del equipo de gobierno.

La tercera moción presentada por el PP al pleno de ayer pedía el arreglo de los cementerios municipales y un plan de conservación que garantice su estado durante todo el año. La edil del BNG Carme Fouces criticó en este punto el “trilerismo político” del PP a la hora de “montar” mociones. En este punto BNG y PSOE votaron en contra.