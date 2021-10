“Histórica y multitudinaria”, así calificó la Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo la cadena humana que se realizó el pasado domingo en el entorno del consultorio marinense. La protesta tuvo lugar al cumplirse “tres meses desde que a Xunta non cobre a xubilación do segundo facultativo e deixou un médico para 2.200 personas” y además de reivindicar un segundo médico para Seixo, reclamó que se cubra la enfermera que finaliza contrato el 1 de noviembre y nuevos servicios “aos que temos dereito por poboación e que, centralizados en Marín, non están funcionando ben, como pediatría”.

La cadena humana, conformada por 800 personas, se inició pasadas las 12.30 horas desde el Centro de Saúde de Seixo, de donde salieron dos columnas, una por la calle Camiño Vello y otra por Grupo Escolar para acabar unidas delante de la plaza de Abastos. Los vecinos unieron “simbólicamente” sus manos compartiendo pancartas contra los recortes y privatizaciones de la sanidad y carteles con lemas como “Eu quero centro de saúde en Seixo”, “Eu quero pediatría en Seixo” o “non aos recortes na sanidade pública” para así respetar las medidas sanitarias vigentes por el COVID.

La Plataforma, que agrupa a 20 colectivos y asociaciones de las parroquias de Santomé de Piñeiro, O Campo, Ardán y Seixo, señala que esta cadena humana se hizo “para defender coas nosas propias mans o centro de saúde” y al mismo tiempo “unir o consultorio, a escola infantil, o colexio público de Seixo e o centro económico e social desta parroquia, porque queremos denunciar que sen servizos o rural perderá calidade de vida e poboación, o que terá un impacto negativo tamén na actividade económica. Todo está conectado e a perda de servizos como o peche da única sucursal bancaria desta zona discrimínanos e os recortes no Centro de Saúde impiden que teñamos unha atención sanitaria digna nas parroquias do rural”.

También lamentó que el gobierno local “estea ausente ante un problema tan grave unha vez máis”.