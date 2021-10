Naturaleza para estar guapos

“Es lógico que los cosméticos naturales tengan tanto éxito, porque te cambian la piel”, resume Nanda Castro, empresaria que encabeza la marca Gaura de cosmética natural, surgida en Pontevedra hace un año. “Durante el confinamiento había mucho tiempo”, bromea, así es que se decidió a reinventar su propia tienda (Pontejabón, en la calle Marquesa, que pasó a llamarse Aromara y cambió de imagen y web) y también acrear su firma, un proyecto que llevaba años acariciando.

“En Pontevedra regento una tienda de cosmética natural y siempre estaba probando nuevas cremas”, señala Nanda Castro, que constató que “algunas destacaban por un aspecto, como olores riquísimos, pero no tenían la composición maravillosa que buscaba. Ninguno tenía 100% lo que yo necesitaba, porque buscaba una combinación de elementos que incluyesen una formulación muy cuidada, unas texturas específicas y el mejor olor”.

Otra apuesta fueron los productos con más de un uso. Varios de ellos cambian de textura en función del modo de aplicación, ya que la idea de la impulsora de la marca era economizar y que “en vez de 20 votes en el baño, tengamos 4 realmente eficaces”.

Para la formulación de los cosméticos recurrido a uno de los dos únicos laboratorios españoles especializados al 100% en cosmética bio. “No había en Galicia una empresa que nos pudiese suministrar lo que buscábamos”, explica Nanda Castro, que se felicita por que “por lo demás, todo se hace aquí, desde el diseño, al packaging, y también la idea y la gestión son gallegas”.

La acogida no ha podido ser mejor. “La marca salió en septiembre del año pasado sin contar que era mía”, explica su responsable, “quise hacer un experimento y ver cómo la recibían las clientas. Y lo que puedo decir es que más del 90% de los que han probado los productos repite, y ni uno solo me dijo que no le gustaba. Y es que en 15 días lo cierto es que la piel cambia”.

La respuesta ha sido tan positiva que la firma arrancó con 6 productos y el pasado verano lanzó 2 mas. Ahora están en el horno las nuevas propuestas: packs de regalos a precios más asequibles que se lanzarán para la campaña de Navidad.

Cada vez más, los pontevedreses demandan no solo productos con una excelente formulación sino respetuosos con los animales y el medio, es decir una clara apuesta por la reducción de los plásticos y en general con residuos cero.

“Sobre todo, valoran que no tienen química, que son muy naturales y saludables, pero también que son productos eficaces”, explica Enrique Rodríguez Reina, desde hace casi 30 años al frente de Ecosabor, una tienda ecológica de referencia ubicada en la calle Pasantería.

Es otro de los profesionales que constata el bum de la cosmética natural. “Sí que hay un auge, tanto porque cada vez más se evita introducir químicos en la piel como porque actualmente la relación calidad/ precio en estos productos está muy bien. Ya no es la cosmética cara comparativamente de hace unos años sino que se ha vuelto mucho más asequible”.

Pero si hay algo que buscan los clientes es el resultado. Lo que más demandan son cremas faciales, limpiadores y cosmética corporal y de aseo. Tras unas semanas de uso, comprueban “que la piel luce más natural, y también el pelo”, concluye el responsable de Ecosabor, “mejora su calidad, pero también influye en cómo envejece”.