La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade, financia la mejora integral de servicios y estética del Museo Municipal Manuel Torres de Marín, con una inversión de 45.000 euros, formalizada a través de un convenio entre ambas administraciones. El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, y la alcaldesa de Marín, María Ramallo, visitaron ayer la pinacoteca con motivo del inicio de los trabajos, que se desarrollarán a lo largo de las próximas semanas con el objetivo de que las obras estén finalizadas en el presente ejercicio.

“O Goberno galego segue co seu compromiso co desenvolvemento da cultura e coas necesidades do Concello de Marín e por iso afrontamos esta necesaria actuación, que mellorará moito a imaxe e funcionalidade deste museo e que dará continuidade ao noso ánimo de colaboración tras investir o pasado ano 40.000 euros para favorecer a accesibilidade coa instalación dun ascensor”, explicó el representante autonómico.

La Xunta, que va a financiar la totalidad de la obra, considera que esta modernización del inmueble va a permitir alcanzar una mayor utilización del mismo, va a conseguir que se le den nuevos usos, especialmente en el ámbito de los nuevos valores, que se celebren actividades complementarias, que se acerque la pinacoteca a la ciudadanía y que se potencie la figura del pintor Manuel Torres.

Modernización

La actuación, que modernizará el edifio después de tres décadas, consistirá en la creación de una nueva identidad gráfica, el pintado general del interior, la renovación de servicios eléctricos y la instalación de nueva iluminación en el salón de actos, el rediseño de la fachada exterior y la colocación de nueva rotulación, la intervención estética en las escaleras con vinilo, la dotación de paredes móviles para crear un espacio polivalente orientado a exposiciones, la apertura de huecos de luz natural y ventilación, el forrado de la tarima y la instalación de una trasera de escenario panelada en madera y la adquisición de nuevo mobiliario para la sala central.