El III Concurso de Música Tradicional Soalleira se celebró el pasado domingo en un Pazo de Emilia Pardo Bazán que completó el aforo permitido por las restricciones sanitarias, consolidándose plenamente en el calendario cultural autonómico gracias a los 32 grupos que participaron, procedentes de las provincias de Pontevedra, A Coruña y Lugo. El concurso, organizado por la Asociación Cultural Soalleira de Dorrón y el Concello de Sanxenxo, está incluido dentro del programa Sanxenxo Fala y contó con una pantalla gigante en el exterior para que quienes no pudiesen accder al salón de actos pudieran seguir las actuaciones, así como con una carpa en la que los grupos participantes esperaron su turno de actuación. La inversión municipal en este evento supera los 7.000 euros, en los que se incluye logística, difusión y adecuación del espacio.

El certamen se dividió en cuatro categorías, repartidas en dos grupos de actuaciones, uno por la mañana y otro por la tarde. Así, en la categoría A (hasta 10 años) el ganador fue Lume, de la AX Xiradela, quedando en segunda posición Cinco Ferreñas, de la AMBT Vai de Roda, y en tercera, la Escola Infantil de la AC Peis D’Hos.

En la categoría B (de 11 a 13 años) los ganadores fueron Retranqueiriños, de la AC Retranqueiros, seguidos por Laretas, de la ACF Tarambainas, y por A Pereira, de la AX Xiradela, en segundo y tercer lugar, respectivamente.

En la categoría C (de 14 a 17 años) se impusieron As Mosas do Hío, de la AC Peis D’Hos, acabando en segunda posición Gharabullos, de la ACF Tarambainas, y en tercera, Persemique, de O Rumial de Muros.

Para estas tres categorías, cuyo concurso se celebró por la mañana, se entregó un accésit de vestuario a Raeira, de la AC Mestre Manuel Gacio.

En cuanto a la categoría D (de 18 años en adelante), que tuvo lugar en horario vespertino, ganaron Lina e Lola, de la AC Peis D’Hos, seguidas del grupo Do Rives, de la AC Carcaxía, y del Grupo A, de la ACR Retranqueiros, en segundo y tercer puesto, respectivamente. El accésit de vestuario para esta categoría fue para Meniñas, de la ACF Tarambainas.

La pandemia obligó a suspender el concurso el año pasado y en este 2021 fue necesario posponerlo hasta octubre. Pese a que muchos grupos empiezan a retomar ahora sus actividades, el respaldo a la cita quedó plenamente demostrado con la inscripción de 32 participantes que llegaron desde diferentes puntos de Galicia. La intención de la organización es que el próximo año se vuelva a la fecha marcada inicialmente en el mes de mayo. La Concellería de Cultura destacó la calidad de la cita y la importancia de un evento cultural que enriquece la programación con una apuesta clara por la tradición y el folclore popular.