“Lo primero que me vino a la cabeza fue mi hijo; no me parecía justo ocultárselo”

Justo dos días antes de su cumpleaños, el pasado 7 de abril, la pontevedresa Raquel Torres se encontraba un bulto en el pecho izquierdo que resultó ser un tumor. “Se me encendió la bombilla y no quería creer lo que me estaba pasando. Primero pensé que era de un accidente de tráfico reciente y consecuencia del tirón del cinturón de seguridad, pero se confirmó el diagnóstico”, explica a FARO esta usuaria y socia de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Pontevedra.

“Yo me hacia la autoexploración una vez al mes a raíz de ver varias campañas aconsejándolo tras las cuales me dije: hay que coger el mensaje”, asegura.

Tras varios días pensando sobre el hallazgo se lo dijo a su marido, que trabaja en el sector sanitario, a quien tampoco le gustó la pinta de ese pequeño bulto. Fue la médica de cabecera la que la volvió a explorar y le pidió una mamografía y, ya después, cita con el servicio de Cirugía de Mama del Hospital Montecelo, donde le confirmaron el diagnóstico.

“Lo primero que compruebas es que es un buen equipo y como casi iba convencida de lo que me iban a decir...”, reconoce.

“Nunca es fácil, pero llegó un momento en el que me dije a mí misma que estaba harta de llorar"

“Lo primero que me vino a la cabeza fue mi hijo, de ocho años, no me parecía justo ocultárselo, lo comprobó muy bien”, añade.

Tras ser operada en el mes de junio con mastectomía del pecho afectado, se encuentra actualmente en pleno tratamiento de quimioterapia, aunque alguna de las sesiones se las han tenido que aplazar por tener las defensas bajas, algo muy habitual en estos casos.

“Nunca es fácil, pero llegó un momento en el que me dije a mí misma que estaba harta de llorar”, afirma.

También contó con la ayuda de la AECC, de la era socia desde hacía años y a la que recurrió para la atención psicológica. “Me dijeron que estaban para nosotras las enfermas y para la familia. Son un pilar fundamental. Su ayuda me calmó un poco. Con ellos estás muy bien atendida”, celebra Raquel Torres.

Ahora lo que procura es intentar llevar una vida “lo más normal posible” siempre que se encuentra bien físicamente. Su consejo para todas las nuevas diagnosticadas de cáncer de mama es que “hay que luchar por la vida, cada enfermo lo lleva a su manera, pero hay que confiar en los equipos médicos”. Además, les anima a acudir a la AECC, donde recibirán asesoramiento en diferentes ámbitos.

Para esta pontevedresa la iniciativa de realizarse la autoexploración ha sido fundamental, ya que el programa de prevención de cáncer de mama del Sergas no cita a las mujeres a las mamografías hasta que cumplen los 50 años. “Yo tengo menos de 50, pero conozco a mucha gente más joven incluso que yo. Si por mí fuese, deberían incluir en estos programas a todas aquellas a partir de los 30 años”, concluye.