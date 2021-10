La empresa de diseño y comunicación pontevedresa ERA Comunicación participó en la muestra sobre identidad y territorio From Spain With Desing, siendo la única representante de la ciudad en esta exposición, en la que participan con 60 carteles a nivel estatal y que fue inaugurada ayer en el Centro Galego de Arte Contemporáneo de Santiago de Compostela. El cartel elaborado por ERA para la Festa do Mar en el año 2015 fue seleccionado por representantes del sector como un ejemplo de la puesta en valor de la identidad de un evento gastronómico, cultural y cargado de tradición.