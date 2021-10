Los trabajadores denuncian el bloqueo de la situación y exigen decisiones para salvar el empleo

“Total frustración, desesperación, porque seguimos en el punto de partida; el gobierno central sigue apostando por el traslado, es su única hoja de ruta y su única solución”, lamentó la presidenta del comité de oficinas de Ence, Ana Cedeira, al término de la reunión de la mesa de trabajo para buscar un futuro a la pastera. Cedeira criticó que a la administración del Estado “le da igual lo que diga el Consello Consultivo de Galicia” que espera el gobierno de la Xunta respecto a la posibilidad de adscribir los terrenos que ocupa la pastera al puerto de Marín. Para la portavoz del comité de oficinas, la opción del puerto sigue siendo una alternativa válida para que la fábrica continúe en su actual emplazamiento.

“Seguimos apostando por Ence en Lourizán, por la permanencia de Ence en Pontevedra, el problema es si hay o no voluntad política de mantener la fábrica aquí”, añadió Cedeira, quien recalcó que los trabajadores no están dispuestos a aceptar la opción del cierre. “No vamos a ser cómplices de ningún traslado porque sabemos que la alternativa es el cierre”, subrayó Cedeira.

La opinión de los trabajadores respecto a la solución para la fábrica difiere según se trate del comité de oficinas centrales o de fábrica. Este último solicitó un informe sobre los posibles terrenos existentes en Galicia para ubicar una fábrica de este tipo.

“Si el Supremo dice que no podemos seguir trabajando en Lourizán y tenemos que cerrar, antes de quedar en el paro hay que buscar cualquier alternativa que garantice el puesto de trabajo de toda esta gente”, indicó el presidente del comité de fábrica, Antonio Lafuente. Si existe esa ubicación alternativa, el comité de fábrica exige a la empresa y la Xunta que se pongan de acuerdo para establecerla. En el actual informe elaborado por la compañía, no se han hecho modificaciones de polígonos y otras cuestiones con las que sí habría opción para la fábrica, según explicó Lafuente.

“Nuestra primera opción siempre es pelear por Lourizán, pero en caso de que no pueda estar aquí no queremos quedarnos en el paro”, subrayó el presidente del comité de fábrica.

Antonio Lafuente apuntó al salir de la reunión con las administraciones públicas y la empresa que el representante del Gobierno se comprometió a convocar al CEO de Ence, Ignacio del Colmenares, para exponerle las opciones de financiación por parte del Estado de un nuevo proyecto en otra ubicación, así como abordar las ubicaciones alternativas.

“Si existe ubicación posible y hay financiación por parte del Gobierno”, la empresa “va a poner todo de su parte para el traslado”, indicó el portavoz de los operarios de fábrica.

“Avances: ninguno”, lamentó Antonio Taboada, representante del sector forestal, logístico y del transporte en esta mesa de negociación. “Estamos bloqueados; en la primera mesa se plantó el análisis de posibles ubicaciones alternativas, se pusieron deberes a los participantes en la mesa”, que a su entender no han cumplido, con la excepción de la empresa.

La compañía, recordó Taboada, analizó 400 posibles ubicaciones alternativas, 7 de ellas fueron finalistas, y la empresa sigue diciendo que ninguna de ellas es válida y ninguno de los actores de la mesa, incluido el secretario de Estado que tiene el informe desde julio, ha sido capaz de contradecirlo”.

El nuevo informe que se va a solicitar supone “tiempo que vamos a perder en una solución porque estoy convencido de que no va a existir una ubicación alternativa”.

“No entendemos el bloqueo, no entendemos cómo seguimos buscando ubicaciones alternativas cuando toda la mesa sabe que ya se han analizado y que no las hay; y el secretario de Estado sale ahora diciendo que un informe del Consello Consultivo no lo considera vinculante, me parece desprestigiar a juristas de reconocido prestigio”.

Taboada criticó también que “echamos de menos a la ministra, que se comprometió en Madrid a ser facilitadora y ahora ha delegado en el secretario de Estado”.

Divergencias

El alcalde de Pontevedra, Miguel Lores, lamentó que la de ayer fuese una “repetición de las dos mesas anteriores”, en las que “las posturas de cada administración están perfectamente claras”. Como única novedad, apuntó la posibilidad de que el Estado financie una planta nueva siempre que tenga algún componente de innovación “y lo demás es lo mismo”. Lores recordó que en 2018 “la empresa ya sabía que se tenía que marchar; el PP y el señor Feijóo decían que se tenía que marchar y, de repente, en el año 2012 cambiaron de posición e intentan de todo para que no se mueva”. El alcalde reiteró que la adscripción de la empresa al puerto “es imposible”, como ya se argumentó en 2005 “aunque el Consello Consultivo haga un informe favorable y destacó que una gran parte de los trabajadores estuvieron “muy sensatos” admitiendo que si no es posible en Lourizán habrá que buscar una alternativa. “Incluso dijeron que el estudio que hizo la empresa se hizo con algunos requisitos inasumibles”. También subrayó que los trabajadores han pedido a la administración un estudio más viable. En todo caso Lores denunció el “inmovilismo” de Xunta y empresa.

Empresas auxiliares

Lores valora un cambio en la plantilla

Luis López, delegado de la Xunta en Pontevedra, defendió en su primera participación en esta mesa de trabajo la adscripción de los terrenos al puerto de Marín y entiende que se debe esperar a la resolución del Consello Consultivo de Galicia. Argumentó, respecto a que el Gobierno descarte que la pastera pueda integrarse en la zona portuaria, que “aquí todavía no hay sentencias firmes”. Defiende que desde el año 2005 –último informe jurídico sobre esta opción– las circunstancias han cambiado mucho en 16 años para desvirtuar un nuevo informe del Consello Consultivo de Galicia antes incluso de que se produzca. Respecto a posibles nuevas localizaciones, para la Xunta la única ubicación posible que es Lourizán. “No existe otra posibilidad de ubicación, como explicó la empresa”, subraya el delegado de la Xunta. De ahí que el gobierno gallego ha propuesto la alternativa de la adscripción de los terrenos de Ence al puerto “como única solución jurídica para que la empresa siga aquí y para mantener los puestos de trabajo y todo lo que reporta para el tejido empresarial de Pontevedra y para el sector forestal y logístico de Galicia”.

Lourizán, única opción para la Xunta