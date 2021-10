El renovado césped de O Revel se inauguró ayer con una exhibición de los equipos biberones de los clubes locales Vilalonga C.F. y Sport 2017. El alcalde, Telmo Martín, y el concejal de Deportes, Daniel Arosa, asistieron a la cita. “É un partido para pasalo ben e disfrutar do novo céspede. Non é unha competición por iso se elexiu aos máis pequenos que ademais representan o futuro do noso fútbol”, asegura Daniel Arosa.