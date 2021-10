El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, afirmó este viernes que la propuesta de adscribir los terrenos que ocupa Ence al puerto de Marín está “descartada”, como ya lo estuvo cuando se propuso en 2005 “por razones de inviabilidad jurídica”.

Por otra parte, el Gobierno central se compromete a encargar un estudio independiente para identificar posibles ubicaciones a la fábrica dentro de Galicia, si bien la empresa no ve viable ninguna ubicación que no sea la actual, y está dispuesto además a “acompañar financieramente” cualquier nuevo proyecto “con valor añadido” que la empresa proponga en una ubicación diferente.

Así lo expuso el representante del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que asistió a la mesa de trabajo sobre el futuro de Ence, después de la sentencia de la Audiencia Nacional, que declara nula la prórroga de la concesión de Costas a la empresa en Lourizán. “Si la empresa tuviese que acometer una inversión para una nueva reubicación, que incorporase un valor añadido a su línea de producción, el Estado estaría en condiciones de acompañar financieramente esa inversión, teniendo en cuenta que la prioridad, en todo caso, es la defensa de los puestos de trabajo”, dijo el secretario de Estado de Medio Ambiente.

Hugo Morán subrayó, respecto a la propuesta de la adscripción de Ence al Puerto, que las condiciones jurídicas no han cambiado desde 2005, y que no hay motivos ahora para volver a valorar esta opción. “Además, se ha producido una nueva sentencia, por lo que intentar explorar esta vía para eludir esa sentencia, no es viable”.

En cuanto al estudio sobre una nueva ubicación de la fábrica, el Gobierno lo encargará "con carácter inmediato", dijo Morán, recordando que el Estado no tiene competencias en materia de ordenación del territorio, que en el ámbito de Galicia es competencia de la Xunta, si bien "el encargo de un estudio puede hacerlo cualquiera".

La Xunta de Galicia, por su parte, prefiere esperar al informe del Consello Consultivo, aunque este informe no es vinculante ni puede revertir la decisión de una sentencia.

La empresa ha manifestado su voluntad de seguir produciendo en Galicia, si bien mantiene que la única ubicación para garantizar la viabilidad de la fábrica es Lourizán. "La empresa no ha cambiado de postura, siempre hemos dicho que tenemos una apuesta por Galicia, pero por suerte o por desgracia la única posibilidad de producir en Galicia es Lourizán, no hay otra alternativa, no hay otro lugar viable”, reiteró el director de Ence en Galicia, Antonio Casal. “Nosotros seguimos trabajando por defender la legalidad de Ence en Lourizán y la legalidad de la prórroga que nos fue concedida en 2016”, añadió el director de Ence.

Respecto a la posibilidad de trasladar la pastera a otra ubicación, con apoyo económico del Estado, Antonio Casal apuntó que “a día de hoy nadie presentó nada, ninguna opción viable, y cualquier otra cosa de la que podamos hablar son hipótesis”.

Mientras se producía este encuentro en la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, ante el edificio hicieron sonar su protesta un grupo de trabajadores de la pastera. El comité de fábrica ha cuestionado algunos de los datos presentado por la empresa en el informe en el que descartó cualquiera de las posibles ubicaciones alternativas planteadas, por lo que se mantendrá un encuentro entre el comité de empresa y la dirección para analizar dicho informe.

El presidente del comité de fábrica, Antonio Lafuente, apuntó al salir de la reunión que el representante del Gobierno se comprometió a convocar al CEO de Ence, Ignacio del Colmenares, para exponerle las opciones de financiación por parte del Estado de un nuevo proyecto en otra ubicación, así como abordar las ubicaciones alternativas.