El Concello añade música al “botellódromo” y la Xunta alerta de que será “un foco de contagios”

La polémica está servida. El Concello de Pontevedra reabre hoy con un concierto el “botellódromo” de A Xunqueira, cerrado al uso desde que se prohibió a través de la Lei de Saúde Pública de Galicia el consumo de alcohol en la calle por la pandemia del COVID-19. Esta noche y la de mañana sábado habrá actuaciones musicales para animar a los jóvenes a cruzar el río, una decisión que alivia a los vecinos del casco histórico, que llevan semanas sufriendo los efectos de la fiesta nocturna (ruido, peleas, basura, orines...), pero que la Xunta no ve con buenos ojos por los brotes de coronavirus que se puedan producir.

Las continuas quejas vecinales, de los comercios de la zona monumental e incluso hosteleros han empujado al gobierno local a reabrir este recinto habilitado desde el año 2008 en la zona de A Xunqueira para que los jóvenes puedan beber sin interferir en la calidad de vida y el descanso en el centro de la ciudad. La concelleira de Festas, Carme da Silva, que anunció dicha apertura el pasado miércoles, explicó ayer que habrá conciertos tanto esta noche como mañana. Serán a las 21.30 horas, de entrada libre y estarán protagonizadas por los grupos Duendeneta y Louband Street Band.

Por ello, ya ayer había varias vallas colocadas en las rampas de acceso a la explanada del Recinto Ferial prohibiendo el estacionamiento entre las 15 horas de hoy y las 8 del próximo domingo, 17 de octubre. La razón que se alude en estos carteles es “evento cultural”, en referencia, obviamente, a ambas actuaciones musicales.

Da Silva señaló que esta decisión no contradice la Lei de Saúde Pública de Galicia porque se trata de un recinto de infraestructura cultural y ferial. Además, recordó que este último año y medio ha sido “muy complicado” para los jóvenes.

Para prolongar en el tiempo este tipo de actividades, el Concello trabaja ya en la programación de eventos durante los fines de semana en la explanada exterior del Recinto Ferial.

La Xunta se mostró ayer preocupada ante el anuncio y el delegado territorial en Pontevedra, Luis López, “en el marco de la relación cordial que tenemos con el Concello”, aseguró en declaraciones a la prensa que “no me parece responsable derivar responsabilidades y mirar hacia otro lado ante una problemática que hay en el casco histórico”.

“No es responsable crear un botellódromo en unas circunstancias en las que la pandemia no terminó, la pandemia está ahí y quedó demostrado que los botellones generaron importantes focos de coronavirus”, advirtió.

En este sentido, recalcó que “si hay un brote de COVID, ¿de quién es responsabilidad?”. “¿El Concello de Pontevedra va a decir que es una responsabilidad del Sergas? Todos fuimos conscientes de la situación derivada aquí en el mes de julio, coincidiendo con las fiestas de fin de curso y esas reuniones que tuvieron perjuicios en la parte sanitaria y económica de la ciudad”, recordó López.

Por ello, pidió al gobierno local que “no mire a otro lado y haga frente a los problemas”, aunque no hizo referencia a que en las reuniones que los jóvenes estaban manteniendo en los últimos fines de semana en el casco histórico también se pueden producir brotes de coronavirus, puesto que las distancias entre ellos y el uso de la mascarilla no cambiarán en A Xunqueira.

El delegado en Pontevedra de la Xunta, que evitó pronunciarse sobre la legalidad de esta decisión a nivel local respecto a la Lei de Saúde Pública de Galicia, criticó “el hecho de recurrir a retorcer la ley diciendo que el Recinto Ferial es de uso dotacional y no una vía pública”, en referencia a la justificación dada por el Concello para defender la reapertura del “botellódromo”. De hecho, Carme da Silva comparó esta misma semana la actividad en estas instalaciones con las organizadas por el gobierno autonómico en el Monte do Gozo durante todo el verano, eventos en los que también se consumió alcohol.

“Soy consciente del marco en el que tiene lugar esta situación: la juventud necesita relacionarse entre sí y para ello nos dieron ya unas lecciones durante los meses más duros de la pandemia”, señaló.

En todo caso, Luis López quiso hacer una reflexión sobre los hábitos saludables e instó a que concellos y comunidades autónomas “velen por el cumplimiento de la normativa”.

Los vecinos: “Si no es el viernes es el sábado, pero siempre pasa algo por lo que no puedes dormir del tirón”

Las últimas semanas han sido especialmente duras para los vecinos del casco histórico de Pontevedra, que han tenido que aguantar el ruido, basura y las peleas generadas por la fiesta en la calle al estar cerrado al uso el “botellódromo” del Recinto Ferial desde que se declaró la pandemia. Ángel Solla, uno de los residentes de la Praza de Valentín García Escudero, lamentaba ayer a FARO que los gritos y las peleas entre los jóvenes son continuos todos los fines de semana. “Si no es el viernes, es el sábado, pero siempre pasa algo por lo que no puedes dormir del tirón”, se queja. Valora la decisión de desviar estas celebraciones, “ya que no se pueden evitar de otro modo”, al Recinto Ferial, “porque el debate social sobre el consumo de alcohol está ahí, pero el descanso de la gente que tenemos que ir a trabajar también debe priorizarse”. Y aunque el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, apeló hace una semana al civismo de los jóvenes, la situación no cambió desde entonces ni un ápice. Son varias las zonas afectadas en el meollo de la zona monumental, como el entorno de los edificios primigenios del Museo de Pontevedra, entre la Praza da Leña y la calle Pasantería. Allí los vecinos han sufrido incluso amenazadas en el momento de querer acceder a sus viviendas o con sus coches a sus garajes, además de tener que soportar la suciedad y olor de los orines en sus portales.