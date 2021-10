El nuevo parque de calistenia de la Illa das Esculturas está un poco más cerca de hacerse realidad después de que la Xunta de Goberno local le diese luz verde esta semana a la memoria valorada y el pliego de preinscripciones técnicas elaboradas por el Servizo Municipal de Deportes. El proyecto, que supondrá una inversión de 103.315,85 euros, se traducirá en la instalación de un moderno equipamiento de actividad física saludable al aire libre en las inmediaciones de la pasarela peatonal (en la entrada a la zona verde a través del Paseo Rafael Areses), en una área de tierra compactada estabilizada con una capa de cemento con unas dimensiones aproximadas de 300 metros cuadrados.

La infraestructura deportiva permitirá complementar las actividades aeróbicas que se pueden desarrollar actualmente en este espacio con otras de mantenimiento e incremento de la fuerza general y específica de los grandes grupos musculares, incidiendo así en la mejora de la calidad de vida de la población en general. Entre las actividades que se podrán practicar en el nuevo parque se incluyen ejercicios de calistenia, parkour, workstreet, HIIT (High Intensity Interval Training), cross training, bootcamp, trabajo de fuerza, movilidad articular y cardio.

Tal y como apuntó el teniente de alcalde y concejal de Deportes, Tino Fernández, "dotarase ao parque de equipamento especializado para desenvolver actividade física ao aire libre que combine traballos funcionais de forza co propio corpo (tradicionalmente conocidos como trabajos calisténicos) con exercicios de forza dirixida por elementos deseñados para grandes grupos musculares, así como doutros complementarios de uso individual como gomas elásticas, tirantes musculares, cintas de adestramento en suspensión, cordas ou sacos de boxeo”. “Estará deseñado para unha práctica deportiva inclusiva -destacó Fernández-, posibilitando o uso de persoas con mobilidade reducida, e terá un carácter polivalente, tanto no que se refire ao tipo de actividade física a realizar como no que atinxe aos rangos de idade, abranguendo as necesidades da xente moza, apaixonada por modalidades tan de moda como a calistenia, o parkour, o workstreet, o adestramento interválico de alta intensidade, o cross training ou o bootcamp, como as dos nosos maiores, que buscan mellorar a súa calidade de vida con traballo de forza xeral e específica e mobilidade articular”.