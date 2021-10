“Es un error pensar que el modelo urbano de Pontevedra no vale para ciudades mayores”

Ana Tomé, directora gerente de la Fundación Museo Reina Sofía de Madrid, indicó en el simposio “Urbtopías” sobre el diseño de las ciudades del futuro, que considera un error afirmar que el modelo de urbes pequeñas como Pontevedra no pueda aplicarse a ciudades de mayor tamaño. “Tendrán que discurrir cómo, pero creo que el modelo es pertinente independientemente de la escala”, indicó la especialista, que ha gestionado diversos centros culturales de España y Latinoamérica.

Tomé participó ayer en la mesa redonda “Rexenerar o Urbano. Espazos culturais como elementos de cohesión”, con David Chipperfield, arquitecto y presidente de la Fundación Ría, en un debate conducido por el periodista Alejandro Espiño.

Tras ser recibida por el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, la periodista y filóloga recordó la Pontevedra que conocía hace cuarenta años. “No tiene nada que ver con la de ahora. Antes era dedicarse a esquivar coches, ahora se pasea placenteramente y entiendo que a nivel de calidad de vida de las personas que vivís en Pontevedra y de los visitantes no tiene color. El tejido es muy diferente al que había”, apuntó Tomé. “Ahora es una ciudad amabilísima, eso se percibe”, añadió.

Regeneración urbana

Esta gestora de equipamientos culturales analizó la importancia de la regeneración urbana y la utilización de los espacios culturales como elementos de cohesión. Indicó que la recuperación de estos espacios públicos va más allá de lo arquitectónico, ya que con el asentamiento de centros culturales se ha logrado rehabilitar zonas degradadas de las ciudades. Desde estos espacios de cultura se proponen medios para dotar a los colectivos, a los emprendedores culturales de herramientas para que pueden hacer sus propios planteamientos en estos espacios recuperados.

Ana Tomé ha residido, por su trabajo, en urbes como Sao Paulo, Ciudad de México, La Habana, Nueva York, Londres o Santo Domingo, una ciudad que “es pequeña pero con un caos de tráfico tremendo”, apuntó, para a continuación indicar que el ejemplo de Pontevedra en una escala pequeña puede transmitirse a otras ciudades de mayor tamaño.

Tomé hizo una aportación desde el punto de vista de quien ha trabajado con propuestas de recuperación de espacios degradados en el centro de las ciudades. Se hizo en todos los casos a través de la acción cultural, como generadora de políticas de rehabilitación del espacio urbano.

Programa

Esta segunda edición del congreso Urbtopías se celebra bajo el lema “As cidades posibles” y se propone repensar el espacio urbano, mejorando las formas de vivir, relacionarnos y entender la sociedad.

El lunes 18 se celebrará la mesa redonda “Recrear o espazo público. A Cultura como estratexia”, desde las 19.00 horas en el edificio Castelao del Museo de Pontevedra, con Ana Luisa Amaral, escritora y premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana; Manuel Vilas, escritor y finalista del premio Planeta y Ramón Rozas, periodista cultural.

“Recompoñer a formula urbana. A incidencia do espazo público” es el título de la mesa redonda que se desarrollará el jueves 21 en el edificio Castelao del Museo (19.00 horas), con la participación de Francisco Mangado, arquitecto e impulsor de la Fundación Arquitectura y Sociedad; Joan Clos, exdirector ejecutivo de ONU Hábitat y presidente de AGORA, The new urban conversation y Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra.

El miércoles 27, en un debate moderado por la periodista de FARO DE VIGO Susana Regueira, participarán en la mesa redonda “Repensar o espazo urbano. Novas formas de habitar a cidade”, Teresa Táboas, arquitecta e integrante del Consejo de Unión Internacional de Arquitectos; y Ramón Marrades, economista urbano y director de Placemaking Europe. Este debate comenzará a las 19.00 horas en el edificio Castelao del Museo de Pontevedra.

La ciudad del Lérez aspira a será en 2022 la sede de “Placemaking Week Europe de 2022”, un evento que reunirá a 400 expertos en urbanismo sostenible.