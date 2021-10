El rostro del cáncer de mama incurable

La logopeda del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHOP), Araceli Oubiña, fue una de los rostros más visibles en el área sanitaria a la hora de promover la lucha para lograr una mayor investigación para que mujeres como ella misma, afectadas por el cáncer de mama metastásico, pudieran tener más vida.

A principios de 2020, año en el que posteriormente falleció, Araceli Oubiña concedía una entrevista a FARO en la que relataba su historia. Así, esta profesional del CHOP contaba que “las tasas de curación del cáncer de mama son elevadas en la actualidad, en torno al 80-90%, dependiendo del caso, pero todavía seguimos quedando ese 20 o 15% que no nos curamos; podemos estar hablando de unas 200.000 personas, y no son pocas”.

Esta patología no solo afecta a las mujeres, de hecho, se calcula que entre un dos y un tres por ciento de los hombres los casos diagnosticados se corresponden a pacientes varones.

Araceli señalaba entonces que el cáncer de mama metastásico puede manifestarse “incluso hasta 20 años después” de haber finalizado los tratamientos. En su caso fue a los tres años. Es por esto que la sanitaria hacía especial hincapié en la importancia de las revisiones periódicas, pese a haber superado el cáncer, puesto que, según indicaba de aquella, “no es lo mismo coger una metástasis en fase inicial que en avanzada. Si se detecta alguna anomalía, no pasa nada, acude al médico y revísate, haz los controles”.

Aventura en el Kilimanjaro

En 2015, recién terminada la quimioterapia, Araceli Oubiña se enteró a través de la Asociación Española Contra el Cáncer de que había un proyecto que consistía en subir el Kilimanjaro, en el marco de la primera edición del Reto Pelayo Vida. Sin ningún titubeo, Araceli decidió apuntarse a aquella experiencia y, junto a otras cuatro compañeras, allá se fue a tierras africanas a vivir una experiencia inolvidable.

“Fuimos las primeras atrevidas. Aquella aventura fue maravillosa, me dio alas, porque hacía muy poquito que había terminada con las sesiones. Para mí fue una prueba que me ayudó a seguir adelante en la vida”, relataba la sanitaria pontevedresa a principios de 2020.

Los seis meses de quimioterapia y dos meses de radioterapia finalizaran a finales de 2014 y en marzo de 2015 le confirmaron que era una de las afortunadas que participaría en aquella experiencia.

Las cinco aventureras hicieron cumbre el 29 de septiembre de 2015, una fecha que Araceli tenía grabada en su memoria, y relataba en una de las que sería de sus últimas entrevistas que vivió algunos momentos de dificultades respiratorias: “Noté mucho la altura. También me encontraba mucho más cansada que mis compañeras, que llevaban más tiempo entrenándose, pero con paciencia fueron esperando por mí, fui la última, pero ellas me esperaron y la llegada a la cumbre fue muy emocionante. Aquel momento fue increíble, yo lo repetiría si pudiera. De hecho, siempre que veo el documental no puedo evitar emocionarme al revivirlo”, recordaba la sanitaria.

El 20 de octubre del año pasado, dejando tras de sí una ejemplarizante lucha activa en favor de la investigación, la logopeda Araceli Oubiña fallecía a los 53 años de edad.

Lanzan la campaña “Más investigación para más vida”

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama Metastásico en la jornada de hoy, la asociación ha creado una campaña para este 13 de octubre mediante la cual diferentes ciudades españolas iluminarán sus edificios o monumentos emblemáticos con los colores de la asociación para dar visibilidad a esta patología. Asimismo, en memoria de las compañeras fallecidas como Araceli Oubiña, la entidad procederá a la lectura de un manifiesto con el objetivo de concienciar sobre lo que supone vivir con esta enfermedad y la necesidad de que la investigación siga avanzando, para poder acceder a nuevos fármacos que permitan prolongar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de estas pacientes.

Todas estas acciones, convocadas bajo el lema #MásInvestigaciónParaMásVida son promovidas por todos los miembros y simpatizantes de la asociación, además de diferentes figuras públicas del mundo del espectáculo, la cultura, el deporte o la medicina, que expresan su apoyo a la iniciativa a través de pequeños vídeos en sus redes sociales, tales como Víctor Kuppers, Jesús Vidal, Lydia Valentín o Alberto Jiménez Schumahcher.

En este sentido, respecto a los recursos en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, Araceli Oubiña reivindicaba en su momento que el Sergas disponía de un equipo de profesionales “increíble”, pero consideraba que era necesario reforzar el servicio oncológico con más personal: “Necesitamos más inversión; en investigación, sí, pero es que en recursos humanos es fundamental”, afirmaba a principios del 2020 la logopeda del CHOP.