Pontevedra devuelve el "botellón" al recinto ferial

El gobierno local de Pontevedra ha decidido devolver el "botellón" juvenil a la explanada del recinto ferial, ante los problemas de convivencia que está causando en el centro histórico de la ciudad. Toma esta decisión argumentando que el recinto ferial es un espacio dotacional y por lo tanto no está afectado por la Lei de Saúde de Galicia, que prohíbe el consumo de alcohol en los espacios públicos como plazas, calles, parques y zonas de paso. El Pazo da Cultura, el recinto ferial y todo el entorno que le rodea tienen calificación dotacional --al igual que el Monte do Gozo, señaló como ejemplo la concejala de Festas, Carme da Silva-- por lo que no le afecta la prohibición de la ley autonómica.