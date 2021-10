El nuevo parque de calistenia que próximamente tendrá el municipio de Poio estará ubicado en las inmediaciones del Parque Costa Xiráldez, en Lourido. Así lo anunció ayer la concejala de Deportes, Marga Caldas, quien explicó que este proyecto podría concretarse una vez que Costas del Estado haya aprobado el emplazamiento. La actuación tendrá un presupuesto total de unos 24.000 euros. Precisamente, según explicó la concejala, se prevé que en el próximo pleno de octubre, que se celebrará el día 26, se abordarán una serie de cambios presupuestarios, que permitirán obtener financiación para la desarrollo de diferentes acciones, entre las que se encuentra la dotación de estas instalaciones.

Según el proyecto, el parque tendrá una superficie de más de 150 metros cuadrados, con capacidad para albergar a 10 usuarios simultáneamente, siempre que no sea necesario tomar medidas restrictivas o de distanciamiento por la pandemia del COVID. Caldas subraya que los parques de calistenia están diseñados para ofrecer a los vecinos aparatos con los que fortalecer y trabajar diferentes partes del cuerpo, mediante la realización de rutinas de coordinación, flexibilidad, tonificación o fuerza. “Coa posta a punto destas instalacións damos resposta a unha demanda veciñal e, ademais, continuamos coa folla de ruta que nos marcamos á hora de apostar polo deporte como hábito saudable e de lecer”, afirma la concejala de Deportes.

Otro de los temas destacados por la edil es la idoneidad de la ubicación de los nuevos dispositivos. “ “O feito de que se este parque se atope en Costa Xiráldez servirá para completar a oferta de lecer que a cidadanía se pode atopar nesta zona de Lourido, onde xa existe un área infantil, as praias de Lourido e Cabeceira e outros espazos moi utilizados tanto por parte da veciñanza como dos e das visitantes que recibe Poio habitualmente”, argumenta Marga Caldas, quien enfatiza el “alcance multidisciplinar” de esta ubicación. “ “Facíase necesario ofertar un parque destas características para fomentar a práctica do deporte, de xeito gratuíto e ao aire libre, entre persoas de todas as idades”, concluye. Una vez aprobada la modificación presupuestaria, el Concello comenzará a tramitar la instalación del parque de calistenia, que quedará totalmente adaptado al entorno.