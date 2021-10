Sanxenxo supera el 80% de ocupación global y alcanza el “lleno” en los principales hoteles

Sanxenxo, el epicentro turístico de las Rías Baixas con unas 9.000 plazas en establecimientos abiertos al público, supera este puente el 80% de ocupación, y alcanza el lleno en los principales hoteles, en donde los clientes disfrutan ya del nuevo escenario normalizado. “Los establecimientos de más categoría están al 100%, y los otros rondan el 90% de modo generalizado. En los de cuatro estrellas lo único que puede haber ahora es un hueco puntual”, señala Alfonso González, presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos (CETS) de la villa.

Esta organización reúne a 120 empresas de alojamiento, restauración y actividad complementaria ( a su vez en un sector que representa el 85% del PIB de Sanxenxo) y que estos días se han visto reforzadas “por el buen tiempo, que ayuda”, señala Alfonso González, “a pesar de que no se celebra la Fiesta del Marisco. Porque éste es un puente muy potente siempre, pero sobre todo por esa fiesta, y a pesar de no celebrarse en la misma medida, porque aunque hay actividades y jornadas no tiene el mismo tirón, la gente ha venido”.

También influye en la demanda el bono turístico de Galicia. “Hay mucho sin consumir”, señala en este punto el presidente del CETS, “y caduca el 15 de diciembre. Cuando ampliaron la convocatoria mucha gente lo solicitó y los que habían quedado en lista de espera lo recibieron aún en septiembre, de modo que también está influyendo”.

Por lo que respecta a la procedencia de los turistas, Alfonso González indica que “es principalmente gallego, pero no solamente. Como en todos los puentes suelen ser del norte de la Península, también de Portugal”.

La mayoría de los turistas foráneos proceden de Asturias, Castilla-León y, especialmente, la Comunidad de Madrid “donde están de puente” y que aporta en estas fechas un significativo número de reservas.

También se repite lo que los profesionales denominan target (público objetivo o de referencia) en el puente del Pilar: turismo familiar y de parejas “que hace una escapada de fin de semana, que ahora ya no se ciñe solo al fin de semana, también está habiendo de 3 o 4 noches”.

La novedad: la recuperación paulatina del turismo de excursiones. “Está habiendo movimiento de grupos organizados, en su mayoría de mayores”, explica el presidente del CETS, un tipo de cliente clave “para los hoteles que trabajan este sector, sobre todo los ayuda a mantener la actividad durante la semana”.

Confianza en el tramo final del año, con dos de cada diez alojamientos abiertos

En este puente del Pilar funcionan un 80% de los establecimientos hoteleros y pensiones de Sanxenxo, a mayores de las viviendas de uso turístico. Nada que ver con el pasado año de pandemia, cuando cerraron masivamente el 15 de septiembre. A partir de estas fechas, y como suele ser habitual en el sector, cerrará el grueso de los establecimientos. El CETS confirma que continuarán abiertos un 20% de los hoteles.

“Aún queda un puente de noviembre y uno de diciembre que también es muy bueno este año”, avanza Alfonso González, que reconoce las previsiones optimistas de la patronal tras un verano en el que Sanxenxo rozó sus propios récords turísticos de 2019. “Ya está habiendo movimientos de demanda para esos meses”, indica el presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos.

Con todo, invita a la cautela ya que “está habiendo muchas reservas de última hora. El puente hace solo 15 días no podría haber ni de lejos las cifras ya reales que estoy dando ahora”. Cada vez más, explica, “los clientes esperan a última hora” para reservar, “porque saben que hay disponibilidad y están muy pendientes del tiempo. Nadie que venga a Galicia en este mes está pensando en la playa, aunque en este puente podrán ir, pero sí que están pendientes de que no llueva mucho o haya temporal, porque, claro, no apetece tanto salir de vacaciones”.