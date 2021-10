Alba ampliará su red de pisos para personas con enfermedad mental

Juan está trabajando una pieza de cuero. Aunque le costó un poco, dice que de todos sus compañeros solo él sabe manejar el torno con el que después hacen piezas cerámicas. Este pontevedrés era tan solo un adolescente cuando un accidente de tráfico le cambió la vida. Circulaba con su moto cuando un camión lo embistió y se quedó en coma durante mucho tiempo. Cuenta que cuando despertó “era como un niño pequeño, no hablaba ni nada. Tuve que recuperar mucho. Así fue cómo enfermé”.

Desde que la Asociación Alba, la entidad de Familiares y Amigos de Personas con Enfermedad Mental de Pontevedra, se puso en marcha, Juan Carlos S. Guzmán fue uno de los primeros usuarios en formar parte de ella. En la actualidad es residente de uno de los pisos tutelados que la entidad tiene en la ciudad, que próximamente se verán ampliados con la puesta en marcha de una octava vivienda que se encuentra en fase inicial, y comenta que “para nosotros es fundamental, también los talleres son muy importantes; nos ayudan mucho”.

En la jornada de hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental y el director de la Asociación Alba, Roberto Fernández destaca que todavía queda mucho camino por recorrer hasta que se garantice un acceso universal a la atención de la salud mental. Es por esto que una de las principales reivindicaciones que hacen este año desde la entidad pontevedresa es que se destine una mayor inversión a este tipo de recursos, de manera que no se produzcan discriminaciones por sexo, raza o clase social.

En el 2022, se cumplirán 25 años desde que la entidad inició su actividad en Pontevedra y, desde aquella, ya han pasado por la asociación más de 600 personas. Lo que había iniciado el propio Roberto en el año 1997 con tan solo 10 usuarios, con el paso de los años llegó a convertirse en una entidad sociosanitaria integrada por un equipo de 15 profesionales y que en la actualidad da cobertura a un total de 80 usuarios, entre las 50 plazas que hay disponibles en el centro de terapia ocupacional y las 30 de los pisos tutelados.

"Siempre ha habido más demanda de plazas de hombres para pisos, pero en la actualidad tenemos varias mujeres en lista de espera"

En relación a esta última prestación, el director de la asociación indicó que Alba ampliará su red de pisos para personas con enfermedad mental con una octava vivienda que se pondrá en marcha próximamente. En este sentido, Roberto Fernández señala que “históricamente siempre ha habido más demanda de plazas para hombres que para mujeres, pero a día de hoy tenemos a varias mujeres en lista de espera para acceder a los pisos”.

La mayoría de los usuarios y pacientes a los que presta atención la entidad presentan trastornos mentales graves, principalmente esquizofrenia o trastorno bipolar, y para ellos resulta fundamental la realización de actividades que estimulen la psicomotricidad y con las que establezcan relaciones sociales. Es por esto que el centro de terapia ocupacional es otro de los pilares fundamentales de Alba.

En una mesa próxima a donde Juan Carlos está trabajando se encuentra José Antonio Covelo mezclando una pasta de papel para crear unas bandejas que, una vez estén secas, decorará con pintura. Este usuario de la entidad lleva cinco años asistiendo a todos los talleres del centro ocupacional. Así, Covelo indica que “a las actividades intento venir todos los días porque las necesito. Al principio estuve en la Once y en Cruz Roja, pero dos días solo no me llegaban, así que contacté con Alba y, hasta la pandemia, vine todos los días para participar en las actividades”.

Barro, pintura, dibujo..., a José Antonio no le importa cuál sea la especialidad que le toque en la jornada, porque para él lo fundamental es no quedarse en casa y estar con sus compañeros.

Un equipo al pie del cañón durante la pandemia

Desde el primer momento en el que se desató la pandemia del COVID, los 15 profesionales que integran la Asociación Alba se situaron en primera línea en el ámbito sociosanitario para dar cobertura a las necesidades de las personas con enfermedad mental de Pontevedra y su comarca. Tras el decreto del estado de alarma, la entidad elaboró un plan de contingencia mediante el cual se dividieron en tres grupos de trabajo para continuar prestando un abordaje diario a sus pacientes y usuarios a nivel telemático, facilitándoles la medicación, asistencia médica o acompañamiento. Y en este sentido, Roberto Fernández afirma que nunca les faltó el apoyo de los profesionales.

En total, desde Alba se llevaron a cabo durante los meses de confinamiento 5.205 acciones telemáticas y 4.248 intervenciones de seguimiento por vía telefónica. Asimismo, se llevaron a cabo 21 intervenciones de apoyo emocional urgente en domicilios y 93 de apoyo psicoeducativo.