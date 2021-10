La temporada de setas empieza mirando al cielo

Esta temporada de otoño se prolongará hasta aproximadamente el día de Reyes. “Yo diferenciaría entre la costa y el interior. En la costa, hasta el 8 o 10 de enero suele haber cosas, sobre todo especies comestibles, y en el interior, a partir del 15-20 de noviembre, con las heladas o si llega a haber nieve, ya poca cosa sale, alguna especie que aguanta el frío y poco más. Hay una diferencia brutal”, explica el presidente de Brincabois.

Según relata, “en general en los últimos años se nota que cada vez llueve menos y si entra el frío hay especies que dejan de salir. Este mes tiene que ser buenísimo, pero si para de llover y sopla Norte se va a parar todo, y después en noviembre viene el frío y ya hay setas que no salen”. En este sentido, reconoce que echa de menos el boletus pinícola. “Cada vez aparece menos. Están saliendo otros boletus parecidos, pero este en concreto no. Supongo que el cambio climático influirá”.

Los miembros de la asociación y otros aficionados a la micología ya han hecho sus primeras rutas de la temporada. “En mi caso, salgo continuamente”, comenta Blanco, que explica que ya “van empezando a aparecer distintas especies, pero en general todavía hay poca variedad”. Dentro de las comestibles, lo que más abunda actualmente son boletus y cantharellus. “Hubo hace unos días bastante cantidad de boletus y ahora responderán a la lluvia del pasado sábado. Va un poco como la marea: aparecen muchos, luego desaparecen, hay como una bajada y unos días después vuelve a haber más. Según el momento de la semana en el que vayas puedes encontrar mucho o poco”.

El presidente de Brincabois tiene sus sitios fijos a los que va a menudo a buscar hongos “y después voy variando en función de los viajes que tenga, siempre aprovecho para hacer alguna parada en sitios que no conozco”. Donde más suele ir es a parroquias de Pontevedra, “de primavera a otoño voy a frondosas, o sea, carballo y castaño, y a partir de noviembre hasta marzo-abril voy a pino y eucalipto”.

Jaime Bernardo Blanco comenta la importancia de “ser respetuosos y dejar las setas que ya están un poco pasadas, no tocarlas ni destrozarlas, ni tampoco coger las que están demasiado pequeñas; si las queremos coger, esperamos unos días y si tenemos suerte las cogeremos más grandes, pero no podemos ser tan avariciosos como para no dejarle nada al siguiente, es una cuestión de conciencia ecológica y de respeto al medio ambiente".

La Asociación Micológica Brincabois confía en recuperar este año su tradicional exposición de setas, que suele hacer en los jardines de las Ruinas de Santo Domingo, así como las jornadas micológicas, todo ello en el mes de noviembre, aunque todavía no hay nada concretado.