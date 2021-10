“Queremos dar algo especial en Marín”

Rayden y García Mc & Nación Quilombo comparten hoy escenario en la primera edición de “Marín é música”. El rapero y escritor madrileño encabeza este cartel, de un espectáculo que comenzará a las 20.30 horas en el Parque Azul. Será la única cita de Ryden en Galicia en 2021 y “vamos con la intención de que el público lo disfrute tanto como lo vamos a disfrutar nosotros”.

– La de este sábado es la única cita en Galicia de su gira. ¿Por qué?

– Simplemente se ha dado así y ya que se ha dado así queremos darle un carácter especial, por algo que siempre hablo con mi banda y es que uno de los públicos nuestros que más ha crecido es el de Galicia. De modo que queremos dar algo especial en este concierto de Marín. El próximo año sí tendremos más fechas en Galicia. Este año además tuvimos que retrasarlo para hacerlo con las mejores medidas COVID posibles, para poder dar el concierto con un experiencia lo más cercana posible, lo más parecido a los conciertos de antes. Y por eso también vamos con toda la banda y queremos poner toda la energía.

– ¿Cuál es su vínculo con Galicia?

– El mayor vínculo que tengo es gracias a los hermanos Ferreiro, a Amaro y a Iván. Siempre que he estado en casa de Iván me he sentido más en casa que en muchísimos lugares. Lo digo de verdad, no por quedar bien. A partir de ahí, unido a lo que te decía antes del público, le tengo un especial cariño a Galicia.

– ¿Cómo has llevado la pandemia?

– A nivel personal muy bien. A nivel profesional, aun sin contar con mi banda y con todo el equipo técnico también bien, pero en el cómputo general regular. Ha habido que apretarse el cinturón y tengo que agradecer sobre todo la lealtad de mi equipo y de todos los músicos, porque ellos son los que más han sufrido y están sufriendo esta pandemia y la han llevado siempre con una sonrisa. Hay que ponerlo en valor porque sin los músicos y todo el equipo técnico que hay detrás de los artistas esto no se sostendría.

– ¿El mundo de la cultura está saliendo de este bache?

– Se empieza a ver un poco la luz, pero creo que todavía queda. Lo que sí pienso es que no saldremos gracias a quienes nos tenían que haber ayudado, pero bueno, una vez más hemos demostrado que nos podemos juntar y que podemos demostrar la importancia de la música en vivo dentro de la cultura.

– Se ha caracterizado por un estilo muy ecléctico a lo largo de su carrera. ¿Qué novedades aporta su nuevo disco “Homónimo” que hoy presenta en Marín?

– Creo que como cada disco ha sido algo diferente y a su vez ha seguido una línea, más que diferencias es sobre todo algo que suma. Suma a los fondos de armario, como son los repertorios de los conciertos. Y en este concierto no solo nos vamos a centrar en este disco, sino que van a salir todos los anteriores. Como la música en vivo es un punto de encuentro creo que si alguien ha tenido alguna canción mía como banda sonora aquí también la va a escuchar.

– ¿Qué opina de la definición de pop rap?

– Me parece bien, creo que el rap es cada vez más popular y si alguien dice que lo mío es eso, pues sí. Creo que lo mío se podría aproximar a esa definición, si es que hay que definirlo. Pero creo que también mezclo rock, indie, e incluso de música de cantautor de los años sesenta y setenta que bebimos de Italia. Es una amalgama de estilos, pero bueno, si alguien dice eso, pues sí, vale.

– ¿Veremos en las librerías algún libro suyo nuevo próximamente?

– Justo el próximo viernes, 13 de octubre, se presenta Cantinelas. 100 canciones y 99 cierres alternativos. Llegaba a la canción número 100 y quise sacar un libro con las letras de las canciones, con los comentarios de texto, con los puntos de inspiración, con todo lo que hay detrás de ellas. Lo que sería un Track by Track en Spotify, pero como no quiero que a alguien le salte un comentario detrás de mis canciones, quise hacerlo en formato libro.