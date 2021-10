A concelleira de Cultura Raquel Rodríguez presentou onte no Centro Cultural Xaime Illa de Raxó o programa “Anota Cultura!”, unha iniciativa que ofrecerá á veciñanza monólogos, proxeccións, espectáculos humorísticos ou representacións teatrais, entre outras actividades. Boa parte da programación desenvolverase nas propias dependencias do centro cultural, desde o seu inicio a vindeira semana ata a súa conclusión ben entrado o mes de decembro. Todas as citas serán de balde e estarán adaptadas ás pertinentes medidas que marcan as autoridades sanitarias.

A primeira actividade deste novo programa será o venres 15 de outubro e consistirá na representación de “Velliñas”, a cargo de Butaca Zero e Inherente Teatro. A sesión, que forma parte do Programa Tornar ás Taboas, impulsado pola Deputación, dará comezo ás 21.00 horas e contará con entrada libre ata completar aforo. O sábado 30, a Asociación de Mulleres Arela organiza a tradicional Festa de Samaín.