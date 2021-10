“Moito tiveron que loitar as irmandiñas por conseguir o espazo que lles pertencía”

A libraría Paz foi escenario da presentación de “Irmandiñas”, unha obra publicada pola editorial Laiovento galardoada este ano co Premio Follas Novas do Libro Galego de Ensaio e Investigación.

-–Como xurdiu o proxecto de “Irmandiñas”?

–En 2016, con motivo do centenario das Irmandades da Fala, houbo un completo programa de actividades por parte de institucións, asociacións e colectivos nas que se lembrou e difundiu o legado irmandiño e homenaxeou personalidades relevantes daquel período. As mulleres foron as grandes esquecidas e, cando se falou dalgunhas, moi poucas, a verdade é que sempre eran as xa coñecidas, con perfís biográficos incompletos, por outra parte. Aquel ano recuperara a traxectoria de dúas irmandiñas totalmente descoñecidas para o relatorio dun simposio e decidín continuar porque era impensábel que naquel movemento de tanta transcendencia non houbese máis mulleres. Como noutros períodos da nosa historia, a súa existencia era unha realidade, oculta as máis das veces polo androcentrismo que campou por todas partes. Que había que facer? Había que buscalas, por todas partes, porque arredor das Irmandades da Fala foran agromando diferentes iniciativas nas que elas estaban presentes: nos coros, grupos de teatro, no Seminario de Estudos Galegos, na diáspora, na militancia política, nas agrupacións republicanas…

–Que foi descubrindo a medida que investigaba?

–Descubrín e á vez constatei o que xa analizara noutros períodos: a presenza das galegas e o seu traballo constante, produtivo e silenciado, sempre tivo problemas de transmisión e visibilidade (no caso das irmandiñas durante máis de cen anos) e a súa incorporación aos espazos públicos non foi nada fácil porque estaba limitada polos condicionantes de xénero. Isto dificultoume moito a investigación, que se prolongou catro anos, porque tratar de encher ese baleiro, para fuxir da desmemoria, foi tarefa complicada que precisou dunha dedicación moi intensa.

–A que fontes recurriu?

–Tiven que botar man de diferentes fontes, tamén as orais, ante a ausencia das escritas. Algunhas historias estaban gardadas na memoria familiar. Investigar sobre mulleres non é o mesmo que facelo sobre os homes, claro. Si foi unha descuberta atopalas en numerosos ámbitos de actuación: estudantes, mestras (houbo moitas), labregas, modistas, empregadas, mulleres dedicadas ao seu lar, investigadoras (no Seminario de Estudos Galegos, poucas), unha médica, algunhas deportistas, pintoras… É lóxico, formaban parte da sociedade, aínda que as pegadas das súas vidas e achegas foron borradas polo discurso patriarcal.

Coñecín varias galegas ás que sigo admirando, e falo de maneira especial dalgunhas republicanas represaliadas que me entregaron a historia familiar e a súa propia. Delas aprendín a entrega á defensa dos ideais de liberdade, xustiza e paz

–As galegas da época tiñan un destino diferente ao das mulleres doutras culturas?

–Non teño esa percepción. Penso naquela época e lembro a presenza activa –que tamén houbo que recuperar desde o esquecemento e o silencio–, dalgunhas galegas que eran e son na actualidade un referente porque, alén de seren moi brillantes na súa profesión, foron defensoras dos dereitos femininos, como as pedagogas e escritoras Concepción Sáiz Otero e María Barbeito Cerviño, a xornalista, escritora e oradora Mariluz Morales; como a ensaísta e prolífica publicista María Vinyals, a voz do progreso, entregada á causa das mulleres; como as mestras galeguistas e republicanas Anparo López Jean e Elvira Bao, por citar algunhas. É verdade que estas galegas, adiantadas ao seu tempo, tiveron acceso á instrución e as súas traxectorias pouco tiñan que ver coa doutras galegas carentes de instrución mais con moito talento, intuición e saber estar no mundo que lles tocou vivir. Para estas últimas, a súa universidade foi a vida, o traballo, as experiencias compartidas, a afinidade nas ideas, a defensa de Galiza e da súa lingua, o compromiso social. Na teoría talvez non impartiron licións de igualdade, como fixeron as citadas, mais si na práctica, no seu día a día, porque eran tamén de ideas avanzadas.

Sei agora que moitas eran o que hoxe chamamos mulleres empoderadas, que estiveron presentes na acción social, política e cultural, que foron fundamentais para a economía familiar e da sociedade da que formaban parte, que practicaron a sororidade

–Recoñeceron as Irmandades da Fala a igualdade entre homes e mulleres?

–Recoñeceron, si, mais unha cousa é a letra impresa e outra a situación real que vivían as mulleres. No Manifesto da I Asemblea das Irmandades celebrada en Lugo en novembro de 1918, que asinaron 64 irmandiños (ningunha muller), o artigo nº 1 do apartado referido a “Problemas políticos” estabeleceu a igualdade de dereitos para as mulleres, de forma taxativa. E aínda aparece outro artigo, desta vez matizado, na parte dedicada a “Cuestións xurídicas”, onde se expresa a igualdade de dereitos para as mulleres casadas, “polo menos no caso da emigración do marido”, di o texto. Igualdade, si, mais os cargos orgánicos eran para os homes, os que falaban nos mitins eran eles e, cando falou alguna muller, non se citaba o seu nome nin o contido da súa intervención. Tampouco atopei rastro da asistencia ás asembleas irmandiñas. Houbo que agardar á etapa da República para atopar por primeira vez nun acto ás mulleres do grupo feminino do Partido Galeguista de Ourense, onde tamén tivo voz a secretaria do grupo, Mercedes do Campo. E iso foi no 1934 e 1935, moitos anos despois de se fundaren as Irmandades. E podería seguir con moitas máis discriminacións. Moito tiveron que teimar nas súas reivindicacións as irmandiñas e loitar contra os mares por conseguiren ocupar o espazo que lles pertencía. Con poucas excepcións comprobei que, como noutras épocas, os homes non moveron un dedo para incorporalas á sociedade, a pesar das proclamas nos mitins ou dos artigos a favor da súa incorporación á vida política.

A memoria das mulleres ensina a rexeitar a exclusión das mulleres e as relacións asimétricas que se foron asentando na sociedade e que persisten, non da mesma maneira que naquel tempo, é certo

–Que ensinanza nos transmite a memoria destas mulleres?

–Podo falar do que a min me transmite a memoria de centos de mulleres coas que topei nos case 40 anos que levo neste traballo de recuperación. Cadaquén poderá facer as súas propias aprendizaxes. Coñecín varias galegas ás que sigo admirando, e falo de maneira especial dalgunhas republicanas represaliadas xa falecidas nesta altura, que me entregaron a historia familiar e a súa propia. Delas aprendín a entrega á defensa dos ideais de liberdade, xustiza e paz. E de tantas historias de vida de “Irmandiñas” e doutros traballos de compañeiras, sei agora que moitas eran o que hoxe chamamos mulleres empoderadas, que estiveron presentes na acción social, política e cultural, que foron fundamentais para a economía familiar e da sociedade da que formaban parte, que practicaron a sororidade. A memoria das mulleres ensina a rexeitar a exclusión das mulleres e as relacións asimétricas que se foron asentando na sociedade e que persisten, non da mesma maneira que naquel tempo, é certo.

–Por que é importante que as nosas nenas coñezan referentes como estas galegas?

–Para as nenas e adolescentes, o feito de coñecer biografías femininas pode ser unha motivación que reforza a súa autoestima e axuda a crer en si mesmas porque están afeitas aos libros de texto que ocultan referentes importantes para elas. Así aprenden, creo, que o mundo hai que coñecelo tal como é, sen rancias discriminacións. Mais a ensinanza fundamental é unha: esa tradicional historia do masculino que nos chegou hai que desbotala por inexacta, desigual e inxusta. E hai que seguir traballando para restabelecer os vínculos xenealóxicos, para completar pouco a pouco a nosa historia do feminino. Penso que espallar a semente e recoller os froitos que nos deixaron as nosas devanceiras é un deber democrático.