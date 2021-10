El área sanitaria registra un déficit de al menos 24 profesionales en la red de Atención Primaria

La Atención Primaria continúa en el punto de mira en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés. La falta de personal sigue generando esperas de más de una semana para conseguir una cita ordinaria, agendas de hasta 70 pacientes para los médicos en una sola jornada o que algunos profesionales encadenen jornadas laborales y guardias sin descanso.

La Gerencia del área sanitaria mantuvo ayer una reunión con los diferentes representantes sindicales en la que se expuso la problemática por la falta de profesionales médicos en los centros de salud de Pontevedra-O Salnés. En concreto, la dirección presentó un informe de recursos humanos que revela que en la actualidad hay 24 vacantes sin cubrir.

Tras el encuentro con la Gerencia, la portavoz de la organización sindical Médicos de Galicia Independientes (Omega), Carmen Revenga, destacó que “abordamos la falta de médicos de familia, pero echan balones fuera constantemente cuando lo que tendrían que hacer es poner los recursos para actuar cuanto antes. Viendo estas cifras, las expectativas de cara a los próximos años son para echarse a llorar, porque no hay reposición de las jubilaciones, sin tener en cuenta otras ausencias”.

En este sentido, Revenga señaló que una de las realidades que se está viviendo ahora mismo en Atención Primaria es que “muchos profesionales se jubilan antes de cumplir la edad correspondiente, mientras que antes se acogían a prórrogas. Es por esto que la tasa de reposición, aún quedándose todos los MIR, será menor que la tasa de jubilación, porque en nuestros centros de salud hay un grupo importante de médicos de familia que rondan la misma edad y que próximamente se van a jubilar”.

Aparte de la reclamación por parte de los sindicatos de la cobertura de las plazas vacantes de los profesionales en los centros de salud, otra de las preocupaciones de los representantes de los trabajadores del área sanitaria es el “estado lamentable” en el que se encuentran algunas de las infraestructuras. Así, en referencia al los episodios de inundaciones de aguas fecales que tuvieron lugar en el PAC de Baltar a principios del mes de septiembre y esta misma semana, Carmen Revenga critica que “este tipo de situaciones no tienen nombre. Y lo peor es que culpan a los profesionales”.

Otro de los asuntos que se trató en la reunión con la Gerencia fue la saturación de las agendas de los profesionales de Atención Primaria. A este respecto, la portavoz del sindicato médico Omega indicó que “ya insistimos en que la agenda queda muy bien sobre el papel, pero que en la realidad lo que nos estamos encontrando es con que de un cupo de 35 pacientes se estira hasta los 70 en una sola jornada y asumidos por un único profesional. Para que hubiera una atención idónea no se deberían superar los 35 huecos, pero para ello también hay que redimensionar los cupos”.

Entre las principales reivindicaciones que trasladaron los sindicatos a la Gerencia del área sanitaria en el encuentro que mantuvieron ayer, además de la cobertura de las plazas vacantes y la saturación de las agendas de los facultativos de Primaria, también insistieron en la importancia de velar por los profesionales que son formados en las facultades gallegas y, en concreto, en los propios centros de salud y hospitalarios de Pontevedra-O Salnés.

Así, la portavoz de la organización sindical Médicos de Galicia Independientes (Omega), Carmen Revenga, incidió en que “cuesta muchísimo formar a nuestros profesionales como para luego permitir que se vayan al extranjero o a otras comunidades. Ya no solo por las condiciones económicas, que también es importante, sino porque la calidad de la atención al paciente no es la adecuada”.

En este sentido, Revenga criticó que “si aquí se ofreciera un buen contrato en cuanto finalizan y una perspectiva de futuro, seguramente no se marcharían ni la mitad. Lo que no puede ser es que se les contrate por días, que los muevan constantemente, etc, porque lo que se consigue es que se vayan o acaben en la privada”.

La representante sindical de Omega afirmó que en la última década “se han marchado 20.000 médicos, que se dice pronto. Pero para traer de vuelta a estos profesionales lo que reclamamos es que se les ofrezcan buenas condiciones laborales de calidad asistencial y también económicas”.

Por último, Revenga insistió en que la solución a la delicada situación que atraviesa Primaria en el área sanitaria pasar por realizar una mayor inversión en la misma: “Debería disponerse de un presupuesto propio, incrementarlo y también elaborar un buen plan de recursos humanos”, concluyó.