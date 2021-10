El área afronta un otoño “muy diferente al del año pasado” con una situación COVID “muy favorable”

“Maravilloso sería que no tuviésemos a ningún paciente ingresado, pero la situación es muy favorable; no ya ahora, sino desde hace varias semanas, más de un mes, en las que el número de hospitalizados y su gravedad se han reducido de forma progresiva”.

Con estas palabras resume el doctor Juan Turnes, coordinador de hospitalización del Hospital Montecelo, la situación de la pandemia por el COVID-19 en el área sanitaria, en la que los casos activos han bajado hasta 52 y los de ingresados a tres (dos en planta y uno en la UCI), cifras que le autorizan a augurar un otoño muy diferente al de 2020.

“El número de personas infectadas ha bajado muy rápidamente en el último mes y medio en todas las áreas sanitaria, no solo en la nuestra”, destaca.

Los positivos en Pontevedra y O Salnés de los que informa el Sergas son seis veces menos que los que había hace un mes, 327, y una doceava parte de los que había hace un año, 630.

Esta rápida caída contrasta con la de hospitalizados por complicaciones con el virus, ya que la cifra, aunque baja desde hace un mes, no ha sufrido una reducción tan acusada. Por ejemplo, a mediados de septiembre había siete hospitalizados y ahora son tres.

“Es una tendencia descendente, pero, por otro lado, es lógico. No nos sorprenden estas cifras por la alta tasa de vacunación en la que estamos desde hace un tiempo" Juan Turnes - Coordinador de hospitalización

Turnes achaca esta disminución generalizada a los efectos de la vacuna en la sociedad. “Es una tendencia descendente, pero, por otro lado, es lógico. No nos sorprenden estas cifras por la alta tasa de vacunación en la que estamos desde hace un tiempo. Ya hace un mes teníamos una tasa de vacunación muy alta y esto se traduce no solo a nivel de infecciones, sino a nivel de gravedad de las personas que se infectan, que hace que no haya necesidad de ingresarlos”, informa.

Con ello se ha demostrado incluso que la vacuna ha sido efectiva también con la variante “delta” del virus, la más contagiosa hasta el momento. “Esta variante parecía, y luego se confirmó, tener una mayor tasa de contagio, que se produce con menos tiempo de exposición con una persona infectada. Lo que no estaba tan claro era si la gravedad era mayor tras el contagio, de hecho, no se ha demostrado. La eficacia de la vacuna con ella se reduce unos cuantos puntos porcentuales, pero es una diferencia tan baja que sigue siendo eficaz”, apunta Juan Turnes.

“En todo caso, el resumen es que estamos francamente mejor, en todos los sentidos: hospitalización, transmisión en la comunidad, que ha bajado una barbaridad...”, sintetiza.

Posibilidad de cero casos

Respecto a si se puede por dar finalizada la quinta ola y si en algún momento el área podría quedarse con cero casos activos, el responsable de hospitalización de Montecelo confiesa que lo ve “complicado”. “En la historia de la humanidad solo hemos eliminado una infección viral, la viruela. Al resto, incluso con vacunas excepcionalmente efectivas, no las hemos llegado a eliminar del todo. Es poco probable, por no decir imposible, que lleguemos a eliminar del todo la infección por COVID del ser humano. Ahora bien, si pasa a ser una infección que tenga un número de contagios reducido, que las vacunas consiguen que no sea una enfermedad grave sino leve, éxito conseguido” , afirma.

“No se trata tanto de llegar a una transmisión cero como de que aunque exista no repercuta sobre la vida de las personas, no solo a nivel de salud, sino a otros, como ha ocurrido con esta pandemia”, añade.

Es por ello que destaca que cuanto menos circule el virus, menos probabilidades hay de una situación de alta transmisión.

Prudencia en los interiores

El otoño, estación en la que se convive más en espacios cerrados, aumentará el riesgo de contagio. Aún así, Turnes subraya que “la seguridad de los espacios cerrados en general ha mejorado mucho con las medidas que se han recomendado”.

“Llevamos dos años de pandemia pero este virus, aunque ha mutado, no ha desarrollado ninguna variante que escape a la vacuna”, recuerda. “Tenemos que ser prudentes con el otoño, pero no tenemos que ser alarmistas. Se han hecho muy bien las cosas con la vacuna y su efecto protector no lo cambia la estación”.

“Lo único que sabemos es que afrontamos un otoño muy diferente al del año pasado, cuando a estas alturas ya teníamos más de 20 o 30 pacientes ingresados y con perspectivas de que octubre y noviembre iban a ser muy complicados”, manifiesta.

En lo referido al uso de la mascarilla y su progresivo desuso, indica que hay países europeos en los que ya no se utiliza en espacios interiores y que no hay ningún indicador de incremento de contagios. “Estamos aprendiendo, concluye.