El análisis de los 112 árboles de la Alameda alerta de que en 77 hay riesgo de desplome

¿Las causas del mal estado de la arboleda? Unas son puramente naturales, como los hongos y otras enfermedades específicas de algunos ejemplares, caso de los plataneros. Estas dolencias esperables en árboles de edad se han visto reforzadas además por la actividad humana, a la cabeza los rellenos y modificaciones del terreno (que han ido compactado el suelo, de modo que las raíces están poco oxigenadas, poniendo en riesgo la supervivencia), y también el intenso uso de la Alameda.

Cuatro árboles (dos álamos, un tilo y un carballo) se consideran en una fase irrecuperable y habrá que talarlos. Los trabajos de retirada se completarán la próxima semana

“Casi se intervendrá al 100%” de la Alameda, reconoció el concejal de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural, Iván Puentes, al presentar el estudio realizado durante el último año sobre los árboles, en los que se constata un mal estado casi generalizado. Cuatro de ellos (dos álamos, un tilo y un carballo) se consideran en una fase irrecuperable y habrá que talarlos.

Se trata de un tilo próximo al Palco de la Música con heridas debido a la implantación de dos focos en el suelo; un carballo plantado a la altura de El Cafetín atacado por hongos; y dos álamos blancos próximos al monumento a los Héroes de Ponte Sampaio, con fisuras, muchos signos de estrés o marcada inclinación y signos de descalce.

En 44 casos la prioridad de intervención se estima que es alta. No habrá que talarlos pero sí que realizar podas, sobre todo en la copa, así como retirar elementos que dañan la raíz. También aplicar, llegado el caso, tratamientos fitosanitarios.

Si las talas de los ejemplares irrecuperables se llevarán a cabo de modo inminente ( “los que presentan un riesgo cierto desaparecerán de la Alameda la próxima semana”, avanzó el concejal) en los restantes casos acometerán intervenciones en los próximos meses, aunque no se considera que supongan una amenaza para la seguridad.

En otros 46 árboles la prioridad de intervención se estima media. En estos casos se implementarán medidas de modo progresivo durante 2 o 3 años para “conservar, amarrar ramas y sustituir cables” que los dañan, precisó el responsable del departamento municipal de Medio Natural.

Finalmente, en los 17 ejemplares de prioridad baja, los más jóvenes y que son fruto de plantaciones recientes, se llevarán a cabo podas para canalizar su crecimiento “durante los próximos 2 o 3 años”.

Los técnicos de la empresa Arbogal, encargada de llevar a cabo el análisis de los árboles de la Alameda, incidieron en que “no es nada ilógico” el estado de los ejemplares en un jardín histórico como el de la Boa Vila. “En todas las arboledas urbanas hay los mismos problemas, no pasa nada, solo hay que conocerlos e intervenir para aproximarse al riesgo cero, que nunca es posible”, explicaron. Destacaron que Pontevedra “es uno de los pocos concellos gallegos, no más de 20” que lleva a cabo un estudio de este tipo “tan necesario” y que resultan “lógicos este tipo de problemas en el arbolado viejo y un espacio que tuvo mucho usos, no siempre los más adecuados” para la supervivencia en buenas condiciones de la arboleda.

En la zona perimetral de la Alameda, Arbogal recomienda revisar y podar anualmente los árboles de gran porte para evitar que las ramas de mayor tamaño se sobredimensionen y adquieran demasiado peso en los extremos.

Los técnicos analizaron al detalle los 56 plátanos de sombra, 25 carballos comunes, 20 tilos, 8 carballos rojos americanos y 3 álamos blancos de la Alameda, protagonistas hoy del primer inventario digital con su “historial médico”. Cada uno dispone de su ficha descriptiva VTA propia, con las actuaciones recomendadas y el grado de prioridad, vinculado a una aplicación para la gestión por parte del personal del Concello.