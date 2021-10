Ante una pieza de arquitectura efímera, unos andamios que simbolizan el debate sobre la construcción de las ciudades, se presentó ayer el congreso Urbtopías, un simposio internacional que convocará este mes en Pontevedra a ponentes de referencia como el arquitecto David Chipperfield, presidente de la Fundación Ría, el también arquitecto e impulsor de la Fundación Arquitectura y Sociedad Francisco Mangado, el ex director ejecutivo de ONU Hábitat y presidente de Ágora, The new urban conversation Joan Clos, o el economista urbano y director de Placemaking Europe, Ramón Marrades.

Se trata de un plantel de lujo para un simposio que desarrollará su segunda edición bajo el lema As cidades posibles y que se propone pensar y repensar el espacio urbano, mejorando las formas de vivir, relacionarnos y entender la sociedad. La portavoz del gobierno local, Anabel Gulías, ejerció de anfitriona y recordó que “la voluntad de Urbtopías es convertirse en un foro de debate para que las ciudades funcionen o funcionen mejor de lo que lo hacen. Porque si hacemos ciudades mejores haremos sociedades mejores”.

Urbtopías tendrá lugar en el Museo. Arrancará el próximo día 13 a las 19 horas en el Edificio Castelao con un modelo de mesa redonda de expertos moderada por un profesional de la información que se repetirá en otras tres ocasiones.

Los primeros invitados serán esa tarde David Chipperfield y la directora gerente de la Fundación Museo Reina Sofía de Madrid, Ana Tomé. En un debate conducido por el periodista Alejandro Espiño, abordarán el tema “Rexenerar o urbano. Espacios culturais como elementos de cohesión”.

Seguirá el día 18 el debate sobre “Recrear o espacio público. A cultura como estratexia”, en el que participarán la escritora Ana Luisa Amaral, premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el escritor y finalista del Premio Planeta Manuel Vilas y el periodista cultural Ramón Rozas. Moderará el debate la periodista Pilar García Rego.

Francisco Mangado, Joan Clos y el alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, protagonizarán el día 21 el debate titulado “Recompoñer a forma urbana. A incidencia do espazo público”, que conducirá Ana Pardo de Vera, directora corporativa del diario Público.

Finalmente, el congreso se despedirá con un encuentro dedicado a “Repensar o espazo urbano. Novas formas de habitar a cidade”, que abordarán la arquitecta, ex conselleira y miembro del Consejo de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) y el director de Placemaking Europe en un debate moderado por la periodista Susana Regueira. Será el 27 de octubre y se espera para ese momento “que se confirme que Pontevedra será en 2022 sede del Placemaking Week Europe de 2022”, señaló el alcalde, Miguel Fernández Lores, dado que la Boa Vila es una firme candidata a albergar este evento que reunirá a 400 expertos en urbanismo sostenible, tras situarse como una de las pocas ciudades europeas que ha conseguido los objetivos de desarrollo sostenible fijados por la ONU para 2030.

“Creemos que las ciudades están en continua evolución, hay que estar atentos a lo que pasa en el mundo”, destacó el alcalde, que incidió en que debe debatirse públicamente sobre calidad urbana y cómo hacemos ciudades habitables. “Ese debate lo queremos hacer de modo permanente”, subrayó Fernández Lores, “las ciudades son un proceso dinámico y ese posicionamiento internacional en el que llevamos años trabajando tiene retornos importantes”.

El vicepresidente provincial, César Mosquera, representó a la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, e incidió en que el “modelo Pontevedra” es una combinación de conocimiento y humildad. Conocimiento sobre aspectos diversos relativos a “cómo funcionan las ciudades, los flujos de tráfico, el urbanismo…” destacó, “y la humildad de pensar siempre en la transformación, siempre en la revisión y la mejora de los modelos a aplicar”; un proceso en el que no es posible detenerse y hay que estar “siempre continuamente alerta, siempre recabando ideas de última generación y adaptándolas a nuestra realidad”.