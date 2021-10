“Con un porcentaje tan elevado de población vacunada y con una incidencia tan baja, ahora mismo ya no tenía mucho sentido continuar manteniendo las limitaciones de aforo en el interior, y sobre todo cuando en nuestro centro se ha demostrado que es un espacio seguro frente al COVID. Ya es hora de volver a la normalidad”.

Con estas palabras analizaba el director de las instalaciones deportivas de Campolongo, José Bamio, la noticia de que la Xunta de Galicia ampliará a partir del próximo sábado 9 los aforos en los interiores y, en el caso concreto de los gimnasios, eliminará el límite de grupos para la realización de actividades.

Bamio afirma que esta nueva modificación la ven “con buenos ojos”, ya que esto permitirá a los usuarios de las instalaciones municipales “hacer un mayor uso del centro y a nosotros nos facilitará la organización”. Asimismo, el director comenta que con la pandemia tuvieron un bajón “brutal” en el número de usuarios y que, a día de hoy, “todavía nos queda por recuperar un 20% y esperamos que estas nuevas medidas nos ayuden a conseguirlo”, destacó Bamio.

Pontevedra camina hacia la normalidad no solo en el ámbito del ocio, sino que también los negocios locales como los comercios o los albergues ven por fin la luz al final del túnel. En la tienda de moda de mujer Coosy, Miriam Torres celebra la noticia de la ampliación del aforo en el interior que en locales como el suyo pasarán del 75 al 90%.

Así, Torres indica que “como nuestra tienda está más dirigida hacia un trato personalizado, no notamos tanto las limitaciones de aforo. Hasta ahora lo llevamos bastante bien, pero que nos permitan llegar casi al 100% está claro que es una muy buena noticia, esperemos que se continúe así y no retrocedamos”.

El avance hacia un escenario como el que había antes de la pandemia también se verá reflejado en los albergues a partir del sábado, y es que podrán disponer del 75% de su capacidad, frente al 50% que venían manteniendo hasta la fecha.

Es una medida positiva, pero también es cierto que llega tarde

En Pontevedra, el responsable de Dpaso Urban Hostel, Manuel Vidal comenta que esta ampliación “es positiva, pero también es cierto que esta medida llega tarde. No nos vamos a quejar, estamos contentos y sacarnos un lastre de encima, pero los meses fuertes de verano ya pasaron y ahora esta medida no va a tener el mismo efecto que tendría si se hubieran ampliado los aforos en julio o agosto, que por eso lo hacen también, porque ahora no hay la misma afluencia de gente”.

Coincidiendo con la entrada en vigor de las nuevas limitaciones, la comarca de Pontevedra acogerá un evento cultural muy atractivo, y es que el rapero Rayden ofrecerá el día 9 en Marín su único concierto en Galicia. A pesar de la posibilidad de disponer de un 90% de público sentado o de un 66% de pie, desde la organización señalaron ayer que “es todo muy precipitado, así que mantendremos el aforo previsto inicialmente, pero es una buena noticia, un gran paso para la cultura”.

El que si estrenará el aforo casi al completo será el auditorio de Afundación de Pontevedra el próximo 21 de octubre, puesto que será en esa fecha cuando acoja la representación del ballet nacional ruso de El lago de los Cisnes. Este será el primer evento con el aforo del 90% de público en la sede de Afundación y las entradas ya están a la venta en Ataquilla.

Un nuevo reajuste de aforos en la hostelería

Otro de los sectores que estará más cerca de rozar la normalidad será la hostelería pontevedresa. Las nuevas medidas propuestas por la Xunta de Galicia permitirá que reuniones de diez personas en el interior y 20 en el exterior, en las terrazas. En cuanto a los aforos, en aquellos establecimientos que hayan decidido adoptar las medidas antiCOVID más estrictas, estos tendrán la posibilidad de pasar a disponer del 75 al 90% de su capacidad en el interior y de un 100% en la terraza. En el caso de aquellos locales hosteleros que se hayan acogido a unas acciones preventivas más laxas, podrán pasar del 50 al 75% en el interior y del 75 al 90% en el exterior.

Asimismo, en el caso de las academias, los aforos también se incrementarán de un tope del 75 al 90% del aforo. Desde el centro pontevedrés Educam@s Academia valoraron este cambio de forma positiva, puesto que con la pandemia notaron “un bajón importante, pero este curso ya se nota que viene más fuerte”. En este sentido, afirman que “parece que poco a poco esto va mejorando y estamos más cerca de la normalidad”.