La Ocaband, A Banda da Loba, Joel Padín o Moon Cresta, finalistas de los Martín Códax

La escena musical arousana ha dado una fructífera cosecha en 2021, a juzgar por la lista de los 51 finalistas de los premios Martín Códax de la música, en los que hay cuatro grupos o artistas de la comarca de O Salnés: Xackal, Joel Padín, Doen y la banda Unión Musical de Meaño. Estos creadores arousanos figuran en una terna en la que se encuentran otros destacados músicos y grupos gallegos, como A Banda da Loba, Moon Cresta, Wöyza, The Skarnivals o la orquesta La Ocaband.

La presentación de los finalistas tuvo lugar a media tarde de ayer en la bodega Martín Códax, en Cambados, con la presencia de representantes de la Xunta de Galicia, la Diputación de Pontevedra y la entidad organizadora de los premios, Músicas ao Vivo. Asistieron también todos los finalistas, que recogieron un obsequio de la bodega.

Los premios se dividen en 17 categorías, y en cada una de ellas un jurado profesional ha seleccionado a tres finalistas entre todos los proyectos que se presentaron al certamen. A partir de ahora, los socios de Músicas ao Vivo votará a los finalistas entre el 11 y el 24 de octubre, y los premios se entregarán el día 27 en un acto en el Pazo da Cultura de Pontevedra.

En la categoría de metal, los isleños Doen han sido designados finalistas, junto a N.E.O. y Nuada. En la de música electrónica, el vilagarciano Nano Suárez, afincado en Lavapiés (Madrid), y conocido artísticamente como Xackal figura en la terna de aspirantes al premio junto a Allova y Cora Novoa.

Otro vilagarciano, Joel Padín, se encuentra entre los candidatos en la categoría de música folk. Este joven de 15 años sorprendió a principios de este año con la publicación de su primer disco, “Aughas Mortas”, y los otros dos finalistas en esta modalidad son Caamaño & Ameixeiras y Fiandola.

Finalmente, en la sección de bandas de música popular, la Unión Musical de Meaño aspira a alzarse con el premio, pero para ello deberá ganar la votación frente a las formaciones de Chantada y Antas de Ulla.

El presidente de la cooperativa vitivinícola, Xoán Antonio Allegue, quien manifestó que, “desde siempre, desde nuestros inicios, en Bodegas Martín Códax apoyamos la cultura gallega como parte de nuestra identidad y en especial la música”.

Mientras, la presidenta de Músicas ao Vivo, Xiana Lastra, subrayó que se presentaron 400 proyectos, “algo digno de mención por el difícil momento que el sector vivió y está viviendo. Esto demuestra la fortaleza y testarudez de nuestro gremio, pese a los palos en las ruedas que se nos están poniendo”.

Los candidatos en las 13 categorías restantes

A Banda da Loba, Belém Tajes y Espiño son los candidatos en la modalidad de música pop e indie; en rock, los finalistas son Loiros, Soulwilde y Moon Cresta; en blues, funk y soul, el jurado ha seleccionado los trabajos de Brais Morán, Narci Rodríguez da Trío y Enxeito. En la modalidad de canción de autor, los finalistas son MJ Pérez, Gustavo Almeida y Tomás Porteiro; en músicas urbanas, Wöyza, Ilmarto y Marcos de la Fuente; en reggae, ska y mestizaje, Bush Doctors Band, Chow y La Diligente Reggae Band y The Skarnivals. En la sección de música clásica y contemporánea, pasan a la final Mateo Arnáiz, Alberto Vilas (“Naialma”) y Fernando Abreu; en jazz y músicas improvisadas, Javier Constenla Trío, David Regueiro Quartet y María Toro, “Fume”; Xurxo Fernandes & Pedro Lamas, Carapaus y Pelepau optan al galardón en la modalidad de música tradicional. En la categoría de músicas del mundo, el jurado ha seleccionado los proyectos de Enclave, DOUS y Lamas/ De Miguel/ Romero; en música infantil, los finalistas son Chuches Amil, Concerto Punkinfantil (integrado por Brais das Hortas y Peter Punk), y la Radio Bulebule de Paco Nogueiras; La Ocaband, Los Camachuelos y Bafana Bafana optan al galardón en orquestas, grupos y música de verbena; en coros y grupos vocales, los finalistas son Coro da Ra, Sisters in the House y Encaixe. En el certamen, que alcanza su octava edición, se reconoce también el trabajo de comunicación y difusión musical, y los aspirantes en esta ocasión son O Recanto do Corcovado, Galeguiza-t y Cantámola en Galego. Finalmente, el 27 de octubre se entregará también un premio honorífico a la trayectoria profesional de un músico o persona vinculada a la industria musical gallega. Los Martín Códax son unos de los premios más prestigiosos de cuantos se conceden anualmente en la escena musical de Galicia.