“Las inversiones nunca las medimos por lo que cuestan, sino por lo necesarias que son”, manifestó el concejal de Obras, Demetrio Gómez, respecto a la inversión de un millón de euros previsto para la reforma de la calle Alemania y su entorno, que los vecinos de Monte Porreiro reclaman para el barrio.

“Las obras se miden por la necesidad y porque contribuyen a tener una mejor calidad de vida. En el caso de Monte Porreiro, esta obra tenía unos objetivos que parece que algunas entidades del barrio no comparten, pues no la hacemos; habrá que hacer otras inversiones en el barrio, ahora mismo están trabajando allí los equipos de mantenimiento del espacio público ¿cuánto van a costar? pues habrá que estudiarlo”, manifestó el concejal sobre la inversión que reclaman los vecinos. “Esta obra (de la calle Alemania) nos llevó dos años, no podemos decir ahora mismo que vamos a gastar un millón o vamos a gastar quince, eso no se puede hacer así, habrá que ver qué objetivos queremos, qué actuaciones son necesarias, y a partir de ahí presupuestarlas”, indicó el concejal.

Demetrio Gómez ha convocado a los representantes vecinales de Monte Porreiro a una reunión para tratar estos asuntos. El encuentro será el jueves 14 en el Concello.

Ante este anuncio, la manifestación programada para mañana ante el Concello ha quedado suspendida “hasta conocer qué nos ha preparado el ayuntamiento”. La asociación de vecinos celebrará una asamblea abierta el mismo día 14 para informar a los residentes del contenido de la reunión. Será a las 20.30 horas en el pabellón Fina Casalderrey.

Por su parte, el PSdeG-PSOE presentó una serie de preguntas al Gobierno gallego a través del Parlamento, sobre el proyecto de la Xunta para Monte Porreiro. Preguntan en concreto si ha previsto la Xunta de Galicia retomar el proyecto de reurbanización de este barrio y si prevé proyectar en este año 2021 la segunda fase del proyecto desde hace ocho años.