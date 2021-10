A obra “Eternity” do escritor Xosé Monteagudo (Moraña, 1965) ven de resultar gañadora da XV edición do Premio Narrativa Breve Repsol en Lingua Galega. Así o comunicou onte o voceiro xurado, Xavier Senín, na sede da Real Academia Galega (RAG) na Coruña.

O anuncio do ditame contou coa presenza de representantes das entidades participantes do premio, o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, a directora da refinería de Repsol na Coruña, Natalia Barreiro, o presidente da Real Academia Galega, Victor F. Freixanes, o director xeral da Editorial Galaxia, Francisco Castro, e o presidente da Asociación de Escritoras i Escritores en Lingua Galega (AELG), Cesáreo Sánchez.

O galardón está dotado con 12.000 euros e coa publicación do libro pola Editorial Galaxia. Pola súa banda, o acto de entrega do premio terá lugar antes de final de ano na Coruña.

Nesta edición do Premio Narrativa Breve Repsol participaron 36 obras orixinais , entre as que destacou “Eternity” porque, como suliñou Xavier Senín, “consegue artellar unha trama na que funden a precariedade laboral, o mundo dixital e a construción da memoria. Sitúanos ante unha serie de desafíos que enfrontamos de cote, en ocasións sen decatarnos: como están a mudar as nosas vidas, ata que punto as convertemos en ficción, como se constrúe a historia persoal, como enfrontamos a morte”.

O xurado tamén salienta que, sendo unha novela moi actual na súa relación coas redes sociais, amosa que a natureza do ser humano ten un fondo de preocupacións transcendentes que permanecen: “As historias de vida enfíanse construíndo unha estrutura narrativa complexa, adquirindo un atractivo e engado de seu, pero integrándose na globalidade dunha novela que nos invita a reflexionar sobre o futuro dunha sociedade que aspira á permanencia concibíndose coma un inmenso arquivo dixital”.

Xosé Monteagudo Folgar (1965) é licenciado en Dereito e xa coa súa primeira novela gañouo o Premio Blanco Amor. Seguirían outros galardóns como o Premio García Barros ou o galardón á mellor obra narrativa da II Gala do Libro Galego e o Premio San Clemente Rosalía-Abanca.