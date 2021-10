La tuberculosis, en el punto de mira tras la retirada de la mascarilla

Las medidas de distanciamiento social y aislamiento respiratorio por el COVID-19, incluyendo el uso generalizado de mascarillas, contribuyeron de manera positiva al descenso de la incidencia de tuberculosis en el área sanitaria y de la comunidad autónoma en general.

Así lo concluye un estudio de esta enfermedad realizado por varios facultativos gallegos y el Grupo de Trabajo de Prevención y Control de la Tuberculosis de Galicia, con la médico residente del CHOP Nuria Vázquez Temprano como primera autora y la coordinación del responsable de la Unidad de Tuberculosis de Pontevedra, Luis Anibarro García.

Pero este descenso no es motivo para la relajación y, tal y como recalca Anibarro, es importante recuperar los recursos en estas unidades especializadas para hacer frente a una posible subida de la curva de casos.

“Se sabía que con las medidas de aislamiento respiratorio y distanciamiento social había disminuido drásticamente la incidencia de otras enfermedades de carácter respiratorio, como la gripe o el virus sincitial respiratorio, en ambos casos con períodos de incubación de días”, explica. “En la tuberculosis teníamos esa impresión, pero su período de incubación puede ser de unas pocas semanas o meses hasta toda la vida”, añade.

La clave fue averiguar el descenso real, para confirmar esa “impresión”, complicada porque los diagnósticos de tuberculosis cayeron al centrarse todos los esfuerzos en la pandemia del coronavirus y porque los pacientes, pese a tener síntomas respiratorios, dejaron de acudir a los centros hospitalarios.

“Teníamos la sensación de que más que una disminución en la incidencia lo que había era un retraso diagnóstico”, resume.

Por ello se realizó a cabo una comparativa de semestres entre 2019 y 2020. “En el segundo semestre de 2019 hubo 262 casos nuevos de tuberculosis en Galicia, mientras que en el mismo período de 2020 fueron 172, es decir, un 34,3% menos”, informa Luis Anibarro.

Para descartar que el retraso diagnóstico hubiese tenido una gran incidencia en la diferencia de casos se compararon también las características diagnósticas de los dos períodos, sin resultar datos significativos al respecto.

“Es interesante señalar que las medidas han venido bien al COVID, pero también a otras enfermedades”, concluye.

La principal preocupación de los médicos especialistas es que haya una relajación en los recursos de las unidades de tuberculosis debido, precisamente, a este descenso, ya que podría provocar a largo plazo el efecto totalmente contrario. “No estamos preparados para el previsible aumento de la incidencia de la enfermedad, y hay que recordar que es la enfermedad infecciosa que mayor mortalidad causa en el mundo”, puntualiza el responsable de la UTB de Pontevedra.

En esta línea recuerda que la incidencia de la tuberculosis en el área sanitaria en el año 1996, cuando la unidad del CHOP empezó su andadura, era de 72 casos por cada 100.000 habitantes.

Con el esfuerzo llevado a cabo desde este departamento fue descendiendo año tras año, de modo que en 2014 ya era de 20,2.

Sin embargo, Anibarro destaca que en 2019 la reducción solo bajó hasta el 18,7 y en 2020, al 14,5.

“El miedo que teníamos es que cuando la incidencia se estabiliza, es el preludio de un ascenso”, apunta.

Es por ello que recuerda la importancia de que se restauren las UTB en Galicia para que puedan conservar la estructura y funciones con las que lograron es descenso continuado de la curva.

40 casos nuevos el año pasado en el CHOP

La principal diferencia de la bacteria de la tuberculosis respecto al virus de la gripe es que no es de carácter estacional. Aunque siempre ha sido asociada a la pobreza, las estadísticas revelan que afecta a todos los estratos sociales. En la Unidad de Tuberculosis del CHOP se registraron el año pasado 40 casos nuevos y la incidencia fue de 13,2 contagios por cada 100.000 habitantes, algo más baja que la media gallega, del 14,5. “El seguimiento y tratamiento de una persona jamás es menor de seis meses. Una de las labores más importantes de las unidades es el diagnóstico precoz, así como el seguimiento adecuado, porque nosotros estamos aquí para que el paciente no se canse y darle todas las facilidades del mundo”, resume el responsable de la UTB del Complexo Hospitalario de Pontevedra. La detección de la bacteria de la tuberculosis latente se hace cada vez más con una analítica de sangre, frente a la prueba de la tuberculina, “mantoux”, usada hasta no hace mucho mayoritariamente. Anibarro considera que esta tendencia es la más adecuada, ya que supone una sola visita al hospital, frente a la de la tuberculina, en dos veces.