Sindicatos y patronal instan a fortalecer el sector industrial para diversificar el empleo en la ciudad

Así lo apunta, entre otros, el secretario comarcal de UGT en Pontevedra, Moncho Vidal, que comenta que esta especie de monocultivo empresarial ligado sobre todo a la hostelería no ayuda a construir una comarca fuerte. “La caída del empleo en septiembre se enmarca en la dinámica de los últimos años, porque estamos muy centrados en el sector servicios y este tiene muchas debilidades, como la estacionalidad y la precariedad laboral en muchos casos, con jornadas particulares que en algunos casos son cercanas a la esclavitud. Es muy difícil la gestión y el control, es un sector muy atomizado y con unas condiciones particulares”, relata el portavoz sindical, que señala cómo en algunos casos los trabajadores tienen dificultades para cobrar y exigir sus derechos, especialmente en las pequeñas empresas familiares, en las que el contacto entre el jefe y el trabajador es muy directo, “en empresas más grandes está todo más controlado y regulado. Esto también acaba derivando en cierta competencia desleal. Pero es complicado porque tenemos poca capacidad de inspección al haber muchas empresas muy pequeñas y muy diseminadas”. En este sentido, apunta la necesidad de “buscar alternativas” para mejorar la situación, instando a las administraciones a “no cerrar los ojos” ante las irregularidades.

Siete de cada diez desempleados de la comarca pertenecen al sector servicios, principalmente a la hostelería y el pequeño comercio. Concretamente, de las 10.585 personas que están en paro actualmente, 7.629 corresponden a este sector. Así, Vidal señala que “el sector servicios, como complemento está bien, pero tenemos que pensar en la excelencia del sector y complementarlo con otros sectores tecnológicos e industriales que puedan paliar sus debilidades”.

El presidente de la Asociación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa de Pontevedra (Aempe) se expresó en una línea similar, valorando positivamente que en la ciudad capitalina el empleo se mantenga “más o menos estable, ya que el sector servicios tiene otros sesgos con respecto a otras poblaciones y en la situación en la que estamos, y de la que venimos, los datos son buenos”. Así, José María Corujo afirmó que “preocupan otros sectores a los que el desempleo les puede pegar un palo importante”, en referencia a una hipotética salida de Ence de la ría. “De la evolución jurídica del caso va a depender la estabilidad de toda la comarca, porque todos los sectores son complementarios, se alimentan unos de otros, es como una cadena. Por no hablar también de las empresas auxiliares”.

Moncho Vidal considera que esa salida de la pastera “va a afectar a todos los sectores. Tenemos que hacer previsiones poniéndonos en el peor de los escenarios posibles y buscar alternativas para que esa producción no se vaya de la comarca. No me meto en si su ubicación es legal o no, eso lo decidirá la Justicia, pero debemos buscar una fórmula para mantener el poco empleo industrial que tenemos”.

Para el secretario comarcal de UGT, la clave está en “cambiar el modelo productivo y diversificarlo” para que Pontevedra y su entorno sean más fuertes. Y es que, aunque la capital ganó 17 trabajadores en el mes de septiembre, en Sanxenxo se destruyeron 196 empleos, en Marín 20 y en Poio seis.

Los datos con respecto al año pasado mejoran, con casi 2.000 parados menos, y en algunos casos, como el de la ciudad de Pontevedra, también lo hacen con respecto a 2019, con lo que existe la esperanza de empezar a recuperar poco a poco cifras prepandemia. “Lo lógico y deseable es pensar en un futuro mejor. Ya han caído muchas empresas, y puede que caigan algunas más, pero también van a aparecer otras nuevas. Estamos en una fase de cambio muy fuerte y se aprecia especialmente en la digitalización, que se está dando en todos los sectores”, apunta José María Corujo.

Moncho Vidal se refiere, por su parte, a las “buenas expectativas que había antes de 2019 por el Año Santo, en el que se promocionaron muchas pequeñas empresas, favoreciendo un desarrollo importante y constante. Ahora todo esto empezó a reactivarse y se aprecia, por ejemplo, la proliferación de albergues. Sin embargo, el sector servicios es muy dependiente, la crisis le afecta directamente porque se suprime el ocio, el tiempo de recreo... La administración y el sector industrial son más independientes”.