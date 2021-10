Una escuela para la igualdad

A partir del próximo sábado, día 9 de octubre, darán comienzo los talleres programados para el último trimestre y sus promotoras analizan cuáles son los que más demanda generan entre los jóvenes pontevedreses. Así, tanto Vicky Estévez como Neves Seara coinciden en que, por desgracia, los obradoiros que más se llenan son aquellos que están relacionados con las agresiones o los abusos sexuales.

“Cando te atopas con que tanta xente acode a talleres dese tipo, é algo que non se pode obviar, porque é unha mostra de que esa realidade está moi presente e é por isto mesmo que son precisas este tipo de iniciativas: a creación de espazos seguros nos que se levan a cabo faladoiros sobre agresións e nos que se lles dá ferramentas ás mulleres para que saiban que facer se sofren un abuso, porque moitas non saben a onde dirixirse e isto é preocupante”, explican ambas responsables de la Escola Feminista.

De cara al último trimestre, esta realidad también queda patente, y es que la actividad que en la actualidad más inscripciones tiene es la denominada “Violada con amor”, en el que las participantes abordarán las agresiones sexuales dentro de la propia pareja. A este respecto, Vicky Estévez indica que “é o obradoiro no que máis mulleres temos anotadas e abordaremos todas esas violacións que ocorren diariamente en parella, as que non son violentas como tal, pero que non por iso deixan de ser unha agresión. A idea é facer un taller todo o día e posteriormente unha convivencia”.

Uno de los aspectos más positivos que destaca esta técnica de igualdad es el intercambio intergeneracional que se da en algunas actividades, puesto que van dirigidas a adolescentes, pero también a gente joven hasta los 35 años de edad. Asimismo, la creación de redes entre las mujeres es otro pilar fundamental de esta escuela para la igualdad.

En este sentido, Estévez señala que “crear rede entre mulleres é un acto político absoluto contra o patriarcado, que ben se encargou de dividirnos. Estar nós para nós” y hace especial hincapié en el taller quincenal “Círculo de mimos”, con el que se pretende crear un espacio en el que las asistentes se sientan libres para expresarse. “Esta acción naceu un pouco a raíz da pandemia, porque non todas as persoas se poden permitir ter acceso a axuda psicolóxica, e este espazo permite liberarse sen sentirse xulgada”.

Feminismo desde el arte

La parte más creativa de estos talleres la aporta la otra mitad del proyecto, Neves Seara, puesto que es la responsable de dirigir aquellos obradoiros que buscan el empoderamiento de la mujer a través de la escritura, la poesía o de la fotografía, entre otros. Seara apunta que “se trata de empregar todas as ferramentas expresivas que temos ao noso alcance para poder reivindicarnos, non só nas nosas crenzas, senón ter a posibilidade de amosalo ao mundo e inspirar ao resto”.

Para ello, esta artista plástica impartirá una actividad centrada en la creación narrativa a través de la escritura y de la fotografía con la que “buscaremos rachar os cánones de beleza impostos, partindo das experiencias cos nosos propios corpos e inspirándonos en artistas que xa teñen experimentado estes eidos”.

Respecto al acceso a contenidos pornográficos que perpetúan prácticas violentas contra la mujer o a la hipersexualización del cuerpo femenino por parte de la sociedad, Vicky Estévez destaca que “para que haxa un cambio nos adolescentes ten que haber un cambio nas familias, pero segue habendo medo a falar con eles de sexo e buscan información en calquera sitio, con todo o que iso conleva. Non hai un interese real para que teñan acceso a unha información afectivo-sexual de calidade”.