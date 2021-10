El vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, César Mosquera, y el diputado de Cooperación, Santos Héctor Rodríguez, han presentado este miércoles el nuevo plan de reactivación concebido como "un auténtico plan de choque" para todos los ayuntamientos de la provincia.

El gobierno provincial, formado por el Partido Socialista y el BNG, ha acordado aumentar el Plan Concellos del año 2022 hasta los 43 millones de euros, y además mantendrá en el año 2023 este mismo incremento.

El ejecutivo provincial también ha decidido que este plan sea bianual, con lo que el próximo año los ayuntamientos podrán disponer de los 43 millones del 2022 más 30 millones de la Línea 1 del Plan Concellos del 2023. "Estamos hablando de 73 millones de euros", ha remarcado Santos Héctor.

"En este gobierno tenemos claro que el año 2022 tiene que ser el año de la recuperación", ha dicho el diputado socialista. Según Santos Héctor, en la Diputación de Pontevedra llevan "tiempo trabajando en cómo aumentar los recursos", en primer lugar "para que los ayuntamientos tuvieran más oportunidades de encarar un año tan importante" y también para que los puedan afrontar el acceso a fondos europeos "que van a ser la principal herramienta para consolidar esta reactivación".

Santos Héctor ha destacado que "el Plan Concellos es el instrumento de inversión más potente que la Diputación ha tenido en estos años para transformar los ayuntamientos de la provincia" y ha insistido en que esta nueva aportación económica "va a revitalizar los municipios, generar actividad y crear o mantener empleo".

Es, además, el principal canal de transferencia de recursos a los municipios "en la que la Diputación de Pontevedra es líder en todo el territorio del Estado", ha apuntado el diputado de Cooperación.

Autonomía local

En estos seis años que lleva gobernando en la Diputación de Pontevedra el bipartito "no hay ayuntamiento de ningún color que discuta que esta iniciativa, que respeta la autonomía local, trata a los ayuntamientos como mayores de edad" y supone inversiones hechas "con criterios objetivos, con equidad y con parámetros técnicos" que "ha servido de modelo para otras administraciones".

Según los datos aportados por la Diputación pontevedresa, las transferencias del Plan Concellos fueron en estos seis años de 252 millones de euros, lo que ha supuesto la ejecución de 2.721 obras, cientos de actividades sociales, culturales y deportivas además de operaciones de gasto corriente, pago a proveedores o amortización de deuda. Y cifran que han sido 5.093 puestos de trabajo creados en los concellos con esta línea de ayudas.

César Mosquera ha comentado que la intención del gobierno provincial era compartir este Plan Concellos con el Partido Popular, algo que "estaba acordado" aunque este martes "a última hora se hizo esa jugada bastante absurda" por parte de la oposición al convocar a los medios de comunicación de manera urgente para anunciar que apoyaría el principal plan de inversiones de la Diputación tras "conseguir que el gobierno aceptara" las propuestas de los populares.

"No teníamos ningún interés en llevar protagonismo", ha dicho Mosquera. "Queríamos que fuera toda la Corporación la que lo sacara adelante y de hecho estuvo comprometido que íbamos a comparecer aquí los tres", ha indicado Mosquera en referencia al portavoz del PP, Jorge Cubela.

La razón de este cambio de opinión del PP, según el vicepresidente, "exactamente fue porque no le dejaron". "Nunca vi tal cosa y mira que llevo años. Que un portavoz llegue a un acuerdo, que nos reunamos aquí y que luego llame por teléfono y diga: es que yo quería pero no me dejan", ha señalado.

Presupuestos para 2022

El vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, César Mosquera, ha avanzado que el gobierno provincial lleva trabajando desde antes del verano en la confección de los presupuestos de la institución para el próximo ejercicio.

La idea del gobierno provincial es que el 1 de enero los presupuestos estén en vigor tanto el presupuesto como el Plan Concellos.