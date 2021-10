El Castrove registra los primeros ataques de lobos desde que se elevó su protección

Después de varios meses sin apenas incidencias, los ganaderos del monte Castrove han vuelto a sufrir daños por el ataque del lobo, los primeros desde que el Gobierno central elevó la protección de este animal. Concretamente, el pasado domingo se encontró un potro muerto en la zona, un animal de alrededor de 120 kilos del que solo quedaron los huesos, de ahí que su propietario, Esteban Outeda, esté convencido de que fue un ataque múltiple. “Sufrimos ataques continuamente. Los ganaderos estamos desprotegidos”, afirma, y es que hay una gran preocupación en el sector porque “estamos a las puertas de la temporada en la que empiezan a salir a cazar, y no solo los adultos, también los cachorros”.

Este ganadero lamenta que las subvenciones prometidas para paliar los daños causados por este animal no llegan. “No sé si nos van a pagar y no sé adonde vamos a llegar, porque están protegiendo al lobo, pero a costa de los ganaderos. El potro también es un ser vivo, pero a él no se le protege”, apunta. En este sentido, denuncia que “no ayudan a que haya animales en el monte, no nos dejan poner cierres ni nos ayudan para que podamos pastorear, así hay cada vez menos animales en el monte. Si tienes 50 animales y el lobo te mata diez, pues te quedan otros 40, pero si solo tienes diez y el lobo te mata ocho...”.

En las últimas semanas ha habido ya varios ataques en la zona del Castrove. “A mí me han matado a algún ternero, pero sobre todo caballos y potros. Este mismo año, me mataron una yegua grande en la carretera general”, relata. En su opinión, en la zona “hay demasiados lobos en proporción a los animales que hay en el monte y a este paso va a haber un problema”.

La Consellería de Medio Ambiente anunció en el mes de marzo que sumaba otros 22 ayuntamientos gallegos a la orden mediante la cual se incrementa un 30% la cuantía de las ayudas para paliar los daños causados por este animal. En la provincia de Pontevedra, estos ayuntamientos eran Silleda y la propia ciudad del Lérez. Completan la lista A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama y Valga. Curiosamente no figuran Meis ni Poio, dos ayuntamientos que comparten con Pontevedra el territorio del monte Castrove.

Según indicaron desde la consellería, las cuantías concedidas variarán en función de las especies afectadas y de los tramos de edad, oscilando entre los 26 euros de un ejemplar de ganado ovino o caprino adulto y los 1.817 euros de una vaca de raza autóctona de entre 2 y 6 años de edad. En esta docena de ayuntamientos, la cuantía se podrá incrementar en un 30%.

Outeda, que se dedica a la cría y recría de especies equinas, explicaba ayer que el problema no es tanto la cuantía de las ayudas sino el tiempo que se tarda en pagarlas. Y sobre todo, el tiempo de trabajo y la inversión perdida durante el tiempo que dedica a sus animales, en este caso el potro. “No es por el dinero, a mí el potro me iba a dar un beneficio mucho mayor, y también está el valor sentimental”, comentó.

Mientras que en otras zonas de la provincia es el ganado vacuno el más afectado, en la comarca pontevedresa los ataques se suelen cebar con las ganaderías equinas. En muchos casos, ganado mostrenco que se cría en libertad, pero también ejemplares que se encuentran protegidos en fincas cercadas en las que el lobo logra abrirse paso igualmente. Y todo esto, en medio de la polémica por la prohibición total de la caza del lobo por parte del Gobierno de España con la oposición de Galicia por la presión de este animal y los daños en algunas de las cabañas ganaderas.