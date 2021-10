A Asociación de Mulleres Arela impulsa o Concurso de Microrrelatos “Os Misterios de Kam”, no que colabora a Concellería de Cultura e que ten coma obxectivo a promoción da Festa do Samaín. O prazo para a presentación de relatos permanece aberto ata o 15 de outubro. Haberá varias categorías: de 11 a 16 anos, de 17 a 25 e para maiores de 25. O gañador de cada unha levarase un premio de 100 euros, ademais dun agasallo conmemorativo. A entrega farase o 30 de outubro. As persoas participantes teñen a posibilidade de facer entrega dos textos na Biblioteca Municipal, situada en Campelo, ou ben enviando o documento, cos pertinentes datos persoais, á dirección de correo electrónico samaincampelo@gmail.com.