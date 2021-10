A raíz de la inundación de aguas fecales que provocó la inutilización del PAC de Baltar durante varias horas en la madrugada del pasado domingo, Somos Sanxenxo denunció una vez más el “abandono” y la situación crítica que atraviesa la sanidad pública en el municipio.

Así, desde la agrupación política criticó que el suceso ocurrido recientemente “pon en risco a saúde das persoas que nese momento estaban na zona afectada, polo que, compartimos a petición da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública Sanxenxo da inmediata solución do problema nos sumidoiros da zona de Baltar, e o traslado temporal do PAC, pois as condicións son totalmente insalubres”.