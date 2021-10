El Puerto de Marín ha dado el visto bueno para la adscripción de los terrenos de Ence a sus instalaciones. La Xunta recibió ayer la respuesta tras realizar una consulta a la Autoridad Portuaria que encabeza José Benito Suárez “para ver si era una posibilidad conveniente”, señaló el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, y la contestación, añadió, es que sería “una situación óptima”, en palabras del responsable autonómico.

Esta alternativa pasaría por la ampliación de los terrenos del Puerto de Marín “para hacer una adscripción mayor y que pudiese haber más instalaciones ahí, que es de lo que trata esta posibilidad”, añadió el vicepresidente de la Xunta.

Tras esta respuesta del Puerto de Marín, la Xunta elevará al Consello Consultivo la consulta sobre una hipotética adscripción al Puerto. “Vamos a ver lo que dice, hasta ahora cuando se pronunció a todo el mundo le ha valido y espero que siga valiendo…”, añadió Alfonso Rueda, que incidió en que “aquí lo importante es que esos puestos de trabajo no se pierdan” en Galicia.

Criticó que se diga a priori que esa adscripción al Puerto no es viable. “Queremos saber si es posible y por eso le preguntamos al órgano que asesora a la Xunta en materia jurídica, compuesto por juristas de mucha categoría y que no solo la Xunta sino muchos concellos, incluido el Concello de Pontevedra, se han dirigido a él y en función de su respuesta tomaron decisiones. Lo que pido es no descartar posibilidades antes de saber si son viables. Aquí lo que intentamos es salvar puestos de trabajo”.

Rueda anunció una nueva relajación en las restricciones ligadas a la pandemia. “Hay que seguir disminuyendo las restricciones y hoy daremos un paso más, no a una completa normalidad pero sí se va a acercar muchísimo”, avanzó

Por lo demás, la Xunta desconoce la nueva fecha de reunión de la mesa de Ence. “A día de ayer no me cuesta que hubiese ninguna convocatoria”, destacó el vicepresidente primero, que recordó que “estamos en fechas, se había quedado en que se convocaría pasado un tiempo no muy largo respecto de la última y esa convocatoria aún no se produjo”.

Por su parte, la administración gallega “lo que hizo es decir que valía la pena explorar la posibilidad que plantean los trabajadores de poder adscribir los terrenos al puerto y por lo tanto solucionar lo que ahora mismo es una solución jurídica”. Se trata, aseguró, de dar una alternativa “jurídica y solucionar que puedan seguir las instalaciones en Pontevedra y que esos puestos de trabajo no se pierdan”.

Por otra parte, el vicepresidente anunció una nueva relajación en las restricciones ligadas a la pandemia. “Lo anunciará el conselleiro de Sanidade en poco tiempo pero van en la línea de lo que se ha hecho todo este tiempo: cuando la situación sanitaria es mala había que restringir, y cuando mejora, y está mejorando muchísimo, hay que seguir disminuyendo las restricciones y hoy daremos un paso más, no a una completa normalidad pero sí se va a acercar muchísimo”.

Será, avanzó, “el último paso si las cosas se mantienen bien, antes de llegar a la normalidad total”. Alfonso Rueda incidió en que se aumentarán los aforos y “en poco tiempo llegaremos a una vida, no como la de antes porque habrá que seguir manteniendo precauciones, distancias, mascarillas, pero sí en el caso de los establecimientos sobre todo una situación anterior a la pandemia”.