La concejala del Partido Popular de Pontevedra Pepa Pardo registró ayer un escrito solicitando la limpieza inmediata de una serie de pintadas ofensivas hacia la Policía realizadas en diferentes edificios municipales. Estos actos vandálicos se han hecho sobre la fachada del edificio administrativo del Concello, en la calle Michelena 30, y las instalaciones del centro deportivo municipal en Campolongo. Además, la edil pide que el Gobierno local condene estos hechos.

En ambas localizaciones se puede observar el acrónimo ACAB, All cops are bastards, en español, “Todos los policías son bastardos”. “Desde el Partido Popular de Pontevedra condenamos rotundamente todas estas pintadas, que son totalmente ofensivas e incitan al odio. No solo reprobamos estas pintadas, sino que queremos enviar nuestro apoyo total tanto a la Policía Nacional como al resto de Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Pardo solicita el borrado de las pintadas y que además, desde el Gobierno local, se condene de manera unánime estos actos vandálicos: “Esta Corporación debe mostrar su apoyo a la Policía y al resto de cuerpos que tan gran labor realizan todos los días del año al servicio de la ciudadanía”, apuntó.