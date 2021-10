La Policía Nacional recupera la celebración de su patrón, los Santos Ángeles Custodios

En el transcursodel acto institucional se entregaron condecoraciones honoríficas a varios agentes por su destacada labor en el cumplimiento de sus funciones tanto este año como en 2020, al no poderse celebrar entonces el acto por el COVID. Estas medallas demuestran, en palabras de la subdelegada, “o compromiso firme da Policía na defensa dos dereitos da cidadanía”. En esta línea, Maica Larriba felicitó públicamente a los agentes que evitaron el suicidio de una mujer hace poco más de una semana en Pontevedra. “Actuacións como esta demostran un arroxo que engrandece e honra a institución da Policía Nacional”, subrayó.

La subdelegada también tuvo palabras de agradecimiento para los agentes que participaron en la evacuación del personal diplomático y de sus colaboradores desde el aeropuerto de Afganistán. Fueron 20 agentes del Cuerpo Nacional de Policía que “demostraron solidariedade e compromiso, dous valores que son o mellor exemplo do que realmente é o noso país”. Maica Larriba explicó que la operación Antígona “foi un éxito” y extendió sus agradecimientos a la birgada de Extranjería de Pontevedra “pola súa dilixencia á hora de tramitar os permisos para as familias afganas que acollemos na provincia”.

En su intervencion también puso de relevo “a capacidade de adaptación do corpo, que será clave para afrontar os novos retos de futuro que a seguridade ten no noso país con total lealdade á cidadanía”. Entre estos retos, Larriba hizo especial hincapié en los delitos relacionados con la ciberdelincuencia, “que medran ano a ano e xa representan o 16% de todos os que se cometen”. Así, afirmó que “o Goberno mantén unha clara aposta pola potenciación dos equipos técnicos e humanos destinados a loitar contra este tipo de delincuencia”.

Larriba destaca la “total lealdade” a la ciudadanía de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Como es habitual en cada celebración de los Ángeles Custodios, la Policía Nacional hizo entrega de distintas condecoraciones a los agentes que se distinguieron en el cumplimiento del deber durante este año y el pasado. Además, la Comisaría también rinde homenaje a aquellos ciudadanos que han colaborado con la Policía Nacional incluso más allá de lo que les es exigible. La subdelega del Gobierno en Pontevedra destacó que “a punto de cumprir 200 anos as cousas cambiaron moito en España, pero o compromiso do Policía coa seguridade continúa igual de vixente”. Al mismo tiempo, puso de relevo “a capacidade de adaptación do corpo, que será clave para afrontar os novos retos de futuro que a seguridade ten no noso país con total lealdade á cidadanía”.