Alumnos y profesores del IES de Poio llevaron a cabo en la jornada de ayer la primera de las movilizaciones convocadas por la dirección del centro con el objetivo de reclamar a la Xunta de Galicia que cubra una plaza vacante de un docente de Xeografía e Historia.

Con carteles reivindicativos, la comunidad docente se concentró en el vestíbulo del centro educativo durante la mañana de ayer para visibilizar que llevan 15 días sin disponer de un sustituto y para exigir a la Consellería de Educación que se cubra dicha plaza.

Desde la dirección del centro apuntaron que la ausencia se debe, precisamente, “á marcha dunha profesora para cubrir outro posto nun organismo que depende da Consellería de Educación”. Asimismo, alertaron de que esta ausencia, que se dio desde el inicio del curso académico, está “afectando directamente a un grande número de alumnos y alumnas de primeiro de ESO y de segundo de Bacharelato”.

Hasta el instituto se desplazó la responsable municipal de Educación, Raquel Rodríguez, para respaldar la movilización y destacar que considera “imprescindible” que la Xunta active los mecanismos necesarios para cubrir esta vacante “canto antes”. Por otra parte, lamenta la negativa por parte de la Consellería de Educación porque “os grandes prexudicados son os estudantes, aos que se lles está privando a posibilidade de recibir unha educación de calidade”.

Diferentes reacciones

Otro de los apoyos que recibió la comunidad docente del IES de Poio fue el de la CIG-Ensino, cuyos representantes también se desplazaron al centro educativo para participar en la reivindicación.

El sindicato se sumó así a la petición demandada por el instituto poiense e hizo un llamamiento a la participación de los vecinos en una nueva movilización que se llevará a cabo durante la jornada de mañana por la tarde, “pois a situación é inadmisible, xa que supón un grave prexuízo para o centro”.

Por otra parte, el BNG llevará al Parlamento Gallego esta cuestión. Así, el diputado nacionalista Luís Bará registró ayer una proposición no de ley y una batería de preguntas al Ejecutivo autonómico para que “de maneira inmediata” dé respuesta a esta demanda y que “se garantan os dereitos do alumnado”.

Para Bará estamos ante “un novo exemplo da racanería miserable e inxusta por parte da Xunta do PP, que está privando dos seus dereitos ao alumnado do instituto de Poio que, en lugar de recibir as clases con normalidade, ten que ser atendido por mestres de garda”.