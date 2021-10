El Recinto Ferial cierra como punto de vacunación tras 480.000 dosis administradas en el área

El Recinto Ferial de Pontevedra cerró ayer sus puertas a la vacunación contra el COVID-19 tras siete meses de intensa actividad en la campaña de protección masiva de la población y cuando se han alcanzado las 480.000 dosis administradas en el área sanitaria, lo que supone el 91,2% de la población con la pauta completa.

La última jornada de los equipos de enfermería del Sergas en las instalaciones cedidas por el Concello de Pontevedra se desarrolló con normalidad. Aunque el horario de atención al público era hasta las dos de la tarde, hubo numerosos rezagados que obligaron a que las puertas no se cerrasen hasta las dos y media. La celebración del Campeonato de España de Triatlón, que obligó a cortar zonas cercanas al Recinto Ferial y a redirigir el tráfico, así como del mercadillo de los sábados dificultaron el acceso en coche de los citados y de aquellos que acudieron sin hora a vacunarse. A partir del lunes, la vacunación continuará en el Hospital de Montecelo para la comarca de Pontevedra, así como en el de O Salnés para la de Vilagarcía, ya que el recinto de Fexdega también cerró ayer. El teléfono de información al respecto es el 986807110.

El coordinador de vacunación y director de Enfermería del área sanitaria, Juan Vázquez Vilar, aseguró a FARO momentos antes de producirse el cierre oficial del uso sanitario del recinto que “el resultado habla por sí solo”. “Esto no se hace solo, no ocurre porque sí, sino porque hemos puesto todos mucho de nuestra parte, tanto el sistema sanitario como los concellos, Protección Civil, Protección Civil... y la propia población, porque si más del 91% está vacunada es porque está concienciada de la importancia de esto”.

La vacunación movilizó a numerosos profesionales en el área sanitaria. Llegaron a habilitarse hasta 20 puestos de vacunación en el recinto municipal y en determinadas fechas, con convocatorias de miles de personas, las colas y esperas fueron importantes.

“Hubo un trasvase importante de profesionales. Empezamos con 12 enfermeras, pero rápidamente aumentamos a 24. Después los fines de semana tuvimos voluntarios de vacunación con una lista que llegó a tener 175 personas. Como número máximo de enfermeras tuvimos 40 a la vez aquí en el Recinto Ferial”, resume Vázquez Vilar.

La vacunación se está llevando a cabo ahora con las personas de riesgo e inmunodeprimidas que necesitan el refuerzo con una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Por el momento son alrededor de 1.400 las que ya la han recibido, de un censo aproximado de unas 4.000.

Asimismo, durante las próximas semanas se llamará a aquellas personas que todavía no han recibido ninguna dosis de las vacunas por si se quieren animar. “Hay personas que no lo han hecho aún por razones médicas, y otras porque no han querido, porque es una decisión personal”, recalca el coordinador de Enfermería en el área sanitaria.

“Desde las administraciones sanitarias animamos a todo el mundo a que lo haga. Desde mi punto de vista personal, el movimiento negacionista es un error, porque está más que demostrado que las vacunas son la herramienta fundamental para luchar contra las enfermedades transmisibles”, considera.

Las últimas semanas, de hecho, se admitieron peticiones de vacunación en el Recinto Ferial sin necesidad de cita previa, así como con autocita. “A partir del lunes se habilitará la posibilidad de autocita para los hospitales de Montecelo y O Salnés”, avanzó.

Nuevas citas en el calendario

Aunque los equipos del Sergas abandonaron ayer el recinto municipal, el desmontaje del mobiliario habilitado para la vacunación todavía permanecerá unos días más allí. En cualquier caso, para estas instalaciones ya hay concertadas varias citas, como el Culturgal en el mes de noviembre o la feria Etiqueta Negra en el de diciembre.

Por su parte, los profesionales sanitarios se van con la satisfacción de un trabajo bien hecho que buena parte de los vacunados agradecieron con mensajes cariñosos y de ánimo en el panel de “post it” habilitado para tal fin en la puerta de salida.