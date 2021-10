Una App para acabar con las barreras

Su funcionamiento es sencillo. Después de descargarla e instalarla en cualquier dispositivo móvil, los usuarios deben registrarse. Una vez dentro de la aplicación, cada vez que esa persona se encuentre con una barrera arquitectónica podrá denunciarla indicando su localización y categorizándola como urbana, infraestructura de transporte, edificación o de emergencia sanitaria. Posteriormente tendrá que hacer una foto del problema y subirla a la App, con la opción de dejar un comentario explicativo. Después se puede hacer un seguimiento de la incidencia, sabiendo si se ha transmitido ya a la administración correspondiente, si se está tramitando y, finalmente, si se ha solucionado.

Desde agosto de 2019 se han recogido ya más de 300 incidencias en toda Galicia, de las cuales 113 corresponden a la provincia de Pontevedra. El transporte y la falta de accesibilidad en la deambulación son las temáticas que más se denuncian a través de esta APP, seguidas de las condiciones del mobiliario y de las plazas de aparcamiento reservadas.

La ciudad de Pontevedra ha recibido pocas incidencias a través de AccesibilidApp, concretamente once, y en su entorno, Poio y Marín, se registraron cuatro y dos, respectivamente.

“Pontevedra está bastante bien, sobre todo comparado con otros concellos, quizá porque empezó un poco antes con la reforma urbana pensando en dar cabida a todo tipo de personas”, apunta Paulo Fontán Torreiro, presidente de la Asociación Amizade y miembro de la junta directiva de Cogami. Aún así, ninguna ciudad es perfecta, y hay zonas en las que personas con movilidad reducida o que necesitan utilizar silla de ruedas, como es el caso de Paulo, tienen verdaderas dificultades para poder moverse con independencia.

“Hay zonas a las que aún no llegó esta reforma, y por lo tanto puede seguir habiendo alguna dificultad, y después hay otras zonas en las que hay incidencias bien por descuido, o dejadez, o porque la empresa no ha hecho bien la obra y no ha quedado todo lo bien que debería”, comenta Paulo, que pone como ejemplo la calle Pasantería, “que está pendiente de reforma y es muy complicado pasar por allí con la silla de ruedas, es como un scalextric y con peligro de caer, porque se traban las ruedas. En la Zona Monumental quedó un pavimento liso y bastante uniforme”.

Desniveles en las calles, algún pequeño escalón que obliga a recorrer muchos metros de más para llegar a una rampa y, sobre todo, problemas en el estado del pavimento son las barreras que más se encuentran en Pontevedra. Concretamente, se han denunciado incidencias en las calles José Malvar, Rosalía de Castro, Soportais, Abundancia, Marqués de Valterra y Fonte da Moureira. Estas dos últimas cuentan con tres denuncias cada una por cuestiones de pavimento y deficiencias de iluminación.Pero también hay zonas, como la Avenida de Montero Ríos, sobre todo en el entorno del IES Valle Inclán, que no han registrado incidencias a pesar de contar con un pavimento bastante irregular y peligroso.

También es un problema la zona de la Alameda, con tierra y césped, ya que en época de lluvia se vuelve difícilmente transitable para personas con discapacidad. “Aquí es más complicado, pero siempre hay soluciones técnicas para poder mejorarlo. Con tiempo, poco a poco, deberían ir solucionándolo”, apunta Paulo.

En este sentido, comenta que el Concello de Pontevedra atiende siempre las demandas de las asociaciones de personas con discapacidad o movilidad reducida, vía telefónica o con reuniones presenciales. “Normalmente las demandas que le transmitimos al Concello suelen tener respuesta y nos dan soluciones, aunque siempre más tarde de lo que nos gustaría, pero porque los tiempos de la administración también sabemos cómo son”, señala el presidente de Amizade, que añade que “las demandas que nos llegan a nosotros son de personas que lo necesitan. Por ejemplo, si uno vive en un sitio y no puede cruzar por el paso de peatones que tiene frente a su casa, a lo mejor se tarda demasiado tiempo en arreglarlo, pero el Concello siempre trata de solucionarlo”.

Así, insiste en que la ciudad tiene pocas zonas con barreras arquitectónicas. “En las zonas que hacen nuevas, la inmensa mayoría de las veces queda bien, salvo que se despisten o algo, pero en las que todavía no se ha actuado están peor”, explica al respecto.

Casi un 40% de las incidencias ya fueron tramitadas

Tal y como explica Álvaro García Bustelo, coordinador del área de Accesibilidad de Cogami, la confederación recoge las incidencias que registran los usuarios, las analizan y las agrupan hasta tener un número mínimo para proceder a su tramitación ante la administración correspondiente con el fin de poder solucionarlas en la mayor brevedad de tiempo posible. Concretamente, de las más de 300 incidencias que se registraron a través de AccesibilidApp en Galicia se tramitaron casi 120, lo que supone alrededor de un 40% de las denuncias. “En Pontevedra y su entorno, Poio, Marín, Sanxenxo, se han registrado pocas incidencias, pero eso no quiere decir que no existan barreras arquitectónicas. Nosotros animamos a la gente a que utilice la App, porque cualquier persona puede informar de una problemática que se encuentre en la calle y esto nos ayuda a que las ciudades sean más accesibles para todos”, apunta Álvaro García. El coordinador de Accesibilidad de Cogami señaló que los concellos se muestran bastante “receptivos a las demandas que les transmitimos, pero son algo lentos en las actuaciones. La respuesta suele llegar a medio plazo”. Y destacó que las barreras arquitectónicas no solo afectan a personas que utilizan silla de ruedas, sino también a personas con discapacidad, con movilidad reducida, con carritos de bebé o personas mayores. “Nuestra intención es solicitar un plan de accesibilidad a los concellos”, apuntó.