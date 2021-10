El socialismo de la provincia de Pontevedra ha pedido a los dos candidatos del PSdeG-PSOE a presidir la Xunta de Galicia, Gonzalo Caballero y Valentín González Formoso, que celebren las elecciones primarias tras las elecciones municipales del 2023. Ha propuesto, además, que el ganador para presidir la comunidad no tenga por qué ser necesariamente también el secretario general.

Así se ha trasladado tras la convención previa al Congreso Federal de Valencia a través de una reunión telemática celebrada ayer entre los 16 integrantes de la lista pontevedresa y el Comité Provincial, presidida por el secretario general de la provincia, David Regades.

“Estoy convencido de que los dos compañeros que se presentan desarrollarán una campaña enriquecedora, marcada por ideas y proyectos focalizados en el empoderamiento del socialismo gallego y, por tanto, de la sociedad gallega”, ha remarcado Regades, a la vez que ha referido que su partido es el “único que afronta sus procesos orgánicos con la puerta abierta, con urnas y con militantes ejerciendo su derecho al voto con libertad y plenas garantías”.

Así mismo, el secretario general provincial ha explicado que “en la familia socialista, no sobra ni un solo de las/los militantes; no sobra ni Gonzalo, ni Valentín; ni Valentín, ni Gonzalo” y ha asegurado que no revelará su voto “como muestra de respeto a la militancia, que es la verdadera protagonista en un partido en el que cada mujer y cada hombre tiene voz y voto; yo soy uno más”, añadió.

Finalmente, Regades manifestó que el PSdeG-PSOE es la “alternativa clara al modelo caciquil, autoritario y generador de desigualdades y crispación del PP y también al modelo independentista, simplista y excluyente del BNG”: “Conservadores y nacionalistas tienen en común a apuesta por la tensión territorial como fórmula para obviar los problemas reales”. “El socialismo es igualdad, justicia social, concordia, diálogo y solidaridad entre todos los segmentos de la sociedad y entre todos los territorios”.