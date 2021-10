Pontevedra... y el arte de sus desayunos

Los desayunos, desde siempre vinculados a la bollería o a las tradicionales galletas, viven ahora su momento más “healthy”, con recetas simples y sencillas que entran y se instalan en las cocinas. Precisamente, el de la comida real es el modelo de negocio que se impulsa desde varias cafeterías de la Boa Vila. Frutas, cereales, tostadas.... conforman mosaicos de combinaciones imposibles, que hacen las delicias de los amantes del desayuno a cualquier hora del día.

Pumpernickel Artisan Bakery es uno de estos paraísos alimenticios. El número 22 de la Rúa Sagasta acoge desde el año 2017 este obrador artesanal, dirigido por Diana y Elías. Se trata de un negocio familiar, en el que también trabaja Alan Montero, quien explica que comenzaron “siendo solo un despacho de pan”. Pero el negocio de entonces poco o nada tiene que ver con el de ahora. En el 2020 implementaron el servicio de cafetería, haciendo una apuesta firme y decidida por el desayuno de autor. “Somos una panadería vegana, sin azúcares, ya que endulzamos nuestros productos de pastelería con dátiles, además de emplear harinas integrales en el obrador de pan”.

Abrir su carta de desayunos es aventurarse a tomar la decisión más difícil, con propuestas saladas y dulces, para que todos los gustos estén cubiertos. “Nuestro objetivo es proponer a las personas dietas saludables, y que aquellas que tengan intolerancias o circunstancias especiales también puedan disfrutar del desayuno”. Entre sus productos estrella se encuentran los cinnamon rolls de canela o los “duffins”, una original mezcla achocolatada entre muffin y donuts. Además, los “brunchs” constituyen otro de sus atractivos, siendo pioneros en ofrecer esta fusión inglesa de comida y desayuno en Pontevedra. “Son packs que incluyen café o té, tostada, bowls, frutas y salsas variadas con pan y postre sorpresa”, aclara Alan. Por otro lado, la sostenibilidad es un pilar fundamental para Pumpernickel. Su servicio de “take away”, en el que preparan desayunos por encargo, descarta los plásticos y apuesta por materiales biodegradables. Del mismo modo, Alan explica que nunca desaprovechan los excedentes. “Los vendemos al final del día, a precio más reducido, y a través de la aplicación Too Good To Go”.

El desayuno brilla con luz propia también en las manos de Vanesa Palacios, al frente del Moi Bó, en el número 34 de la calle Michelena. Este año, la cafetería celebra su quinto aniversario, estrenando carta y un local renovado. “No puedo decir que el confinamiento fuese algo bueno, pero sí sacar su parte positiva. Tuve tiempo para pensar y darle un nuevo enfoque al establecimiento”, cuenta Vanesa. Fueron meses largos, atendiendo el local por las mañanas y poniéndose a pintar, colocar el suelo y cambiar la barra por las tardes, pero Vanesa está convencida de que mereció la pena. “Los clientes están respondiendo muy bien a los cambios. Les gusta el nuevo espacio y los desayunos comienzan a situarnos como referencia”. La originalidad y el cuidado caracterizan el Moi Bó. “Voy rotando la carta continuamente, por ejemplo, acabo de incorporar las tostadas con hummus, además de elaboraciones veganas”. Así, las tostadas de plátano, atún o salmón ahumado dan una vuelta de tuerca a los desayunos más típicos, y, sus bowls a base de yogur y frutas, son ligeros y sanos, a la par que coloridos.

El Moi Bó surgió del amor familiar y el trabajo artesanal. “Mi padre es panadero y todos nuestros productos son hechos de masa madre”, comenta Vanesa. Una calidad que también se evidencia en el café de especialidad que preparan. Tras el confinamiento, incorporaron el servicio de recogida en tienda, para que sus coloridas cajas de desayunos lleguen a cualquier hogar de Pontevedra. Ingredientes que se suman a la estética, para Vanesa una parte “imprescindible que cuidar”. “La gente valora los emplatados y, por ello, trato de cambiar mis vajillas frecuentemente”. Una clave más para el éxito, en un mundo en que la filosofía “aesthetic” y el “postureo” marcan el rumbo de las redes sociales.