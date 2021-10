El Museo reactiva su viejo plan para rehabilitar los dos edificios más emblemáticos de la institución, cerrados desde hace tiempo en la plaza de A Leña y Sarmiento. El objetivo es iniciar esas obras a mediados de 2022, según anunció este viernes el vicepresidente de la Diputación y responsable político del Museo, César Mosquera. La primera fase de la reforma estará lista el próximo mes de noviembre y la apertura del concurso está prevista para finales de este año si se mantiene el ritmo previsto.

Mosquera destacó que a pesar de las incidencias internas hoy el proyecto de las obras está prácticamente terminado salvo algunos cálculos de estructuras e instalaciones. “El ritmo es que, salvo contratiempos, tenemos todo lo suficientemente avanzado como para que este año se pueda licitar y a mediados del próximo se empiece a trabajar”.

El presupuesto de la actuación rondará los seis millones de euros por ser más ambicioso que el diseño elaborado en 2013, valorado en cinco millones. Inicialmente, en una primera fase, se llevará a cabo la rehabilitación de los edificios Castro Monteagudo y García Flórez, así como su conexión subterránea “simple”. La rehabilitación del edificio Fernández López, único edificio de la manzana central que quedaría sin rehabilitar, se dejará para una segunda fase, a expensas de obtener más financiación y el destino del convento de Santa Clara.

Según la Diputación, las obras de la primera fase consistirán tanto en la eliminación de los añadidos realizados a lo largo del siglo XX para recuperar el estado original y antiguo de la construcción de forma “coherente”, como en la dotación de accesibilidad. Una parte de los edificios se destinará a la docencia y la otra a espacio expositivo de muestras “muy selectas”. En total, de los 1.800 metros cuadrados utilizables, mil metros serán útiles.

La Diputación solicitará fondos europeos para la mejora de las instalaciones del Museo, por lo que se están preparando todos los trámites para cuando se abra la convocatoria. Indicó que las obras de rehabilitación y reforma previstas también se harán aunque no se obtengan fondos externos pero señaló que si llega alguna inyección europea se podrían emprender otras fases o se podrían hacer más acciones que las inicialmente planeadas.

Otra de las novedades anunciadas ayer fue el alquiler de una nave para almacenar todo el material no expositivo de los edificios Castro Monteagudo y García Flórez con el fin de vaciarlos para su rehabilitación. Estos serían artículos como vitrinas, estantes y artículos similares, sin ningún tipo de pieza artística o valiosa, que debían almacenarse porque aún eran útiles. Para ello se alquiló una nave en la carretera de Ponte Caldelas, en el lugar de Ponterriás, que costará unos mil euros mensuales.

“Personalmente creo que Santa Clara será un buen espacio expositivo, pero no está claro aún”

Respecto a la posible incorporación de Santa Clara como edificio del Museo Mosquera se mostró cauteloso, ya que de momento los trámites de compra por parte del Concello aún no están cerrados y no se ha podido analizar el terreno y las instalaciones para ver si están viable como espacio para la institución museística. “La previsión es que sea un buen espacio, pero no está claro. Personalmente, creo que sí, pero con soluciones imaginativas, es solo una hipótesis “, dijo. Afirmó que una vez que se confirme su funcionalidad y viabilidad, será necesario decidir qué parte del Museo sería la que daría contenido a la propiedad. En este sentido, el vicepresidente dijo que “si se exhibiera el 25% de los fondos del Museo, no llegarían ni Santa Clara ni tres Santa Clara. Podemos poner lo que queramos allí. De hecho, recordó que solo en el ámbito de la arqueología el Museo tiene la obligación por Ley de Patrimonio de recoger todos los hallazgos de la provincia.