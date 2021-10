Cuando duele el corazón

Tenía 38 años cuando empezó a detectar un dolor en la zona del hombro que al principio achacó, al igual que su médico de cabecera, a algún problema muscular. Lo que no sospechaba entonces Ramón Rodríguez, a mediados del 2017, es que aquella molestia derivaría en una cirugía coronaria en la que llegarían a implantarle cinco bypass.

El pasado miércoles se conmemoró el Día Mundial del Corazón, cuyas patologías siguen situándose como la primera causa de muerte, representando el 29,66% del total de fallecimientos en España, lo que la sitúa por encima del cáncer (27,86%) y de las enfermedades del sistema respiratorio (11,08%). Sin embargo, la mortalidad por enfermedad cardiovascular es la que más disminuye en los últimos diez años.

Ramón Rodríguez tiene en la actualidad 42 años y cuenta de qué forma le cambió la vida aquel dolor que se había iniciado en el hombro. Este pontevedrés explica que “al principio fui al fisioterapeuta para ver si remitía, pero el dolor seguía y cada vez iba a más. Llegó un momento en el que, por ejemplo, si dejaba el coche a 200 metros de casa, cuando llegaba al portal el dolor ya era insoportable. Sobre todo se hacía más incómodo cuando realizaba esfuerzos”.

Fue eso lo que le llevó a sospechar que quizás aquel dolor no era tanto algo muscular, sino más bien alguna patología relacionada con el corazón o con el aparato respiratorio. Insistió a su médico, pero el electrocardiograma mostraba que su corazón estaba en perfectas condiciones y que bombeaba correctamente. Pero siguió insistiendo, porque aquel dolor no desaparecía, y finalmente logró que lo sometieran a una prueba de esfuerzo en la que los profesionales detectaron que algo no iba bien.

A finales del 2018 le dieron cita para un cateterismo cardíaco, quedó hospitalizado y el 4 de enero del 2019 fue sometido a una cirugía coronaria, puesto que los sanitarios se habían encontrado con que varias arterias coronarias estaban obstruidas.

“Al principio me dijeron que había que implantar tres bypass para puentear esas obstrucciones, pero cuando abrieron al final tomaron la decisión de implantar más porque detectaron dos zonas que no estaban tan mal como las otras, pero que eran propensas a empeorar. Entre eso y que era una persona joven, finalmente decidieron implantarme un total de cinco bypass”, comenta Rodríguez.

Cuando se le pregunta a Ramón de qué forma le cambió la vida aquella operación, este pontevedrés cuenta que “tengo que tomar medicación de por vida. Antes tomaba cinco pastillas, me retiraron dos, pero las otras tres ya son para siempre”. Otro de los aspectos que cambiaron en su día a día fueron sus hábitos y rutinas.

En este sentido, Ramón Rodríguez señala que “entre que tuve que pasar aquellos días en el hospital y que después, cuando salí de la operación me daba muchísimo miedo toser, porque el dolor era terrible, dejé de fumar. Y no me supuso ningún problema, la verdad”. Si bien es cierto que aparcó el tabaco, dejar la nicotina le supuso que la ansiedad se trasladara hacia la comida y aunque dice que intenta cuidar la alimentación, a veces le pueden “las ansias”.

Por lo demás, aquella intervención le mejoró la vida sobremanera, y es que, desde entonces, afirma que se nota que está perfecto: “Respiro bien, las pulsaciones están bien, me muevo bien y no me fatigo. Que me hayan operado no me condicionó más que mejorarme la vida. No tengo ya aquella molestia incómoda ni dolorosa y quizás eso conlleva a que ya no le des tanta importancia, pero realmente la tiene porque fue una cirugía mayor”, apunta Rodríguez.

De hecho, si no llegan a detectarle a tiempo aquella obstrucción de las arterias, derivada de que sus vasos sanguíneos son más estrechos de lo habitual, su corazón habría acabado fatigándose porque la congestión coronaria iría a más, de manera que derivaría en un infarto de miocardio o angina de pecho.

En relación a esto, Ramón Rodríguez indica que “si no llegan a detectármelo a tiempo, lo que está claro es que la obstrucción empeoraría e incluso podría tener lugar en otras arterias, por lo que algunas zonas se irían quedando cada vez con menos riego sanguíneo y lo más normal es que terminara sufriendo un paro cardíaco. Por suerte, llegamos a tiempo, aunque es cierto que en Atención Primaria se demoró un poco el diagnóstico, pero no tengo ningún tejido dañado”.

A día de hoy, Ramón Rodríguez tiene claro que debe no fallar con la medicación y tiene que procurar mantener un estilo de vida saludable, porque de no hacerlo, es posible que sus arterias vuelvan a obstruirse de nuevo y, lógicamente, con haber pasado una vez por el quirófano ya fue suficiente.