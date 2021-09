Monte Porreiro quiere un plan B

El barrio de Monte Porreiro no quiere perder el millón de euros consignado para la obra de peatonalización en la calle Alemania y su entorno, aunque no se ejecute el proyecto ideado inicialmente por el Concello. Una gran parte de los vecinos –representados por la asociación O Mirador–, no quiere que se suprima el tráfico en este eje transversal de comunicación del barrio, pero sí quieren mejoras en la urbanización.

A estas reformas deberá destinarse –opinan los residentes– el casi millón de euros en el que estaba presupuestada la “humanización” del cruce entre las calles Alemania, Grecia e Italia, que el Concello aprobó en su día a través de una modificación de crédito del presupuesto municipal.

El concejal delegado de Obras urbanas, Demetrio Gómez, anunció que ante el rechazo mostrado por los vecinos al plan, este quedaba paralizado, si bien negó que se suspendan todas las mejoras del espacio público que el barrio necesita.

A esas mejoras quieren que se destinen los vecinos los algo más de 900.000 euros en los que se presupuestó la obra de la calle Alemania. Lo contrario sería “una burla” para el barrio, como apuntó el presidente de la asociación de vecinos, Carlos Diéguez. “Si abandonan el proyecto de reforma urbana nos tendrán enfrente día tras día”, aseveró el portavoz vecinal, quien explica que los residentes no quieren que se corte el tráfico en la principal arteria de comunicación de la urbanización, pero sí que se inicie un plan de ordenación del tráfico en la zona y que se mejoren sus espacios urbanos.

Carencias

Aceras en mal estado, solares llenos de maleza, jardines y accesos a dotaciones públicas sin un mantenimiento, calzadas deterioradas, o iluminación pública deficiente son algunas de las carencias a las que los vecinos quieren que se destine este millón de euros reservado para Monte Porreiro.

La asociación O Mirador no desiste en su reclamación de un plan de tráfico y de reforma para el barrio, por lo que mantendrá la movilización social iniciada contra la peatonalización de la calle Alemania y que llevó al gobierno local a paralizar este proyecto.

Esta movilización, que tiene su próxima cita el sábado 2 de octubre, con una concentración vecinal en la calle Alemania a las seis de la tarde, tiene por objetivo que el Concello mantenga un plan de reforma urbana, que excluya el cierre de viales principales al tráfico. También está prevista otra concentración el viernes 8 delante del Concello de Pontevedra, a partir de las 12 del mediodía.

La decisión del gobierno local de meter el cajón el proyecto para la calle Alemania ha suscitado numerosas críticas, también de quienes no querían la obra, que temen que el gobierno local utilice el enfado vecinal para no realizar inversiones en el barrio.

Desde el partido de la oposición municipal, el portavoz del PP de Pontevedra, Rafa Domínguez, manifestó ayer que “lo que ha hecho el señor Lores con Monte Porreiro es el más absoluto de los ridículos”.

Para Domínguez, “es inexplicable que un alcalde que hace una modificación de crédito, que lleva un proyecto, que presenta las losas que va a poner en un proyecto urbano, de repente diga que se echa atrás y que no lo hace”.

En sintonía con las demandas vecinales, el portavoz del PP añade que si la última decisión municipal sobre el proyecto para Monte Porreiro “es un ridículo espantoso de Lores, y ya van varios, lo que nosotros no vamos a consentir de ninguna de las maneras es que se paralicen las inversiones en el barrio”.

El PP de Pontevedra afirma que Monte Porreiro “ha sido abandonado por Lores muchas veces y esta es una vez más en la que Lores abandona a Monte Porreiro”, por lo que Rafa Domínguez anuncia que “desde el Partido Popular vamos a exigir que se hagan mejoras, y exigir que se invierta en la urbanización, porque los vecinos se lo merecen”, afirmó ayer el portavoz de la oposición municipal.

Tras anunciarse la paralización del proyecto de la calle Alemania, el portavoz del grupo municipal del PSOE, Tino Fernández, declaró que había recibido con satisfacción la decisión tomada por sus socios de gobierno, a los que pidió que “las actuaciones que se efectúen para mejorar el barrio de Monte Porreiro se hagan siempre con el máximo consenso posible con sus vecinos”. El portavoz socialista entiende que la respuesta vecinal a la obra, con una primera movilización a la que asistieron decenas de residentes, “ha tenido una magnitud que se debe tener en cuenta”, por lo que espera que el diálogo “siga siendo la principal herramienta para ejecutar las mejoras que requiere esta zona de la ciudad”.

Diálogo

La asociación O_Mirador también apela a este diálogo que hasta ahora no ha encontrado en el gobierno local. Criticó en varias ocasiones que el edil de Obras anunciase diferentes avances en el proyecto sin reunirse con los vecinos, ni presentarles el diseño que pensaba hacer, cuando en cambio sí se entrevistó con el otro colectivo vecinal creado en apoyo al proyecto. El concejal siempre explicó que este colectivo, “Monte Porreiro Quere Avanzar”, solicitó formalmente la reunión y que el plan sería presentado al barrio en una asamblea abierta cuando estuviese acabado, ya que realmente el plan no tenía un diseño cerrado.

Los opositores a la peatonalización mantienen las movilizaciones anunciadas precisamente para exigir que se mantenga el plan de reforma en el barrio, sin el cierre al tráfico de ninguna calle. Mantienen además la demanda de un plan de tráfico que mejore la circulación viaria en la zona.

Vecinos de San Roque reclaman el plan del barrio

La asociación de vecinos San Roque se queja de la falta de información sobre el plan municipal para este barrio y reclama la presencia del técnico responsable del proyecto de Campo da Torre en su local social, “para que los vecinos y esta asociación puedan saber y conocer lo que se pretende hacer” en este ámbito. “Los proyectos de este concello se hacen desde hace tiempo sin información previa ni consenso (a los ciudadanos solo se les da información antes de las elecciones, después se les olvida) y cuando los vecinos protestan, o ‘son da oposición’ o se termina dialogando con ellos, como ejemplo, la asociación de vecinos O Mirador de Monte Porreiro”, expone “San Roque”.

El colectivo que preside Sabino Martínez se queja de que “nos enteramos por la prensa de la presencia en el Campo da Torre de varios concejales, acompañados del jefe del servicio de Parques e Xardíns y de un arquitecto”, si saber para qué. “A través de diversos medios de comunicación conocimos que la presencia de estas personas estaba relacionada con la reforma de los jardines que hay en el centro de esta plaza, a través de un proyecto cuyas características se especificaban con todo detalle en algunos periódicos. En una de las fotografías podemos ver a los concejales y a los técnicos acompañado, y a uno de ellos explicándole a un vecino detalles del proyecto”, pero a nadie de la asociación.

OPINIONES

“Era un proyecto absurdo, no tiene sentido en esta zona”

“El proyecto era absurdo totalmente. Esta es una calle con muchos edificios y mucha gente tiene que entrar y salir de casa cada día con el coche, así que hacerlo peatonal es absurdo, no tiene sentido en esta zona”.

“Peatonalizar sería un gran error, liaría mucho más el tráfico”

“Hacer peatonal la calle central de Monte Porreiro sería un gran error, porque para circular habría que dar toda la vuelta al barrio y se acabaría liando más el tráfico. La zona tiene muchas necesidades que esa”.

“Sería fatal para los vecinos que corten esta calle”

“Sería fatal para los vecinos que corten la calle, a ver por dónde nos movíamos y por dónde iban a ir los autobuses. En vez de hacer eso que arreglen las aceras, que pongan bancos y papeleras, eso es lo hace falta”.

“Lo que no pueden hacer es dejar de invertir lo previsto”

“Hay cosas más necesarias en el barrio que peatonalizar. Lo que no pueden hacer ahora es dejar de invertir aquí lo que estaba previsto. La carretera está mal asfaltada, las aceras están rotas, hay maleza, que arreglen eso antes”.

“Para los niños estaría muy bien, porque es peligroso”

“Para los niños estaría muy bien porque esta zona es peligrosa. Pero sería un trastorno para los vecinos porque tendrían que dar mucha vuelta con el coche. Aunque creo que al final harán lo que les de la gana”.

“Cortar la calle es algo inútil, solo sirve para molestar”

“Que corten la calle es algo inútil del todo, no sirve para nada más que para molestar a la gente que vive aquí. No se ganaba nada con eso. Ojalá que no lo hagan porque nadie en la zona estaba de acuerdo con eso”.

“Era un plan muy interesante, es una pena que no se haga”

“Era un plan muy interesante, porque aquí hay coches que pasan a mucha velocidad y soy partidario de que se hiciese una plaza. También tendrían que buscar la forma de acomodar el tráfico. Es una pena que no se haga”.

“Quedaría bien, pero le veo más problemas que ventajas”

“No me gustaba mucho el plan porque nos quedamos sin poder pasar con el coche, que es lo cómodo, pero también reconozco que quedaría más bonita la calle. Pero en general le veo más problemas que ventajas”.