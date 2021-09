Música en femenino

El castillo de Soutomaior se llenó de sonido y reivindicación de la fuerza de las mujeres con la gala que cerró la primera edición del pograma “Descúbreas”. Más de 200 personas se dieron cita en el evento en el que participaron las ocho jóvenes mentorizadas por el proyecto promovido por la Diputación y Regalamúsica, que presentaron sus videoclips junto a las actuaciones especiales de Guadi Galego y Woyza. Entre el público, una nutrida representación del sector cultural gallego, especialmente de la música, incluyendo personas de las distintas escuelas de la provincia y mujeres profesionales del sector, siguió de cerca estos primeros pasos a nivel profesional de Aroa Ferreiro, María Ferreirós, Xia (Uxía González), Law (Laura Martínez), Inés Cortegoso, Sara Sanmartín, Alicia Moreira y Eva Pico.

Las cuatro últimas, procedentes de la comarca de Pontevedra, valoraron muy positivamente la experiencia, que comenzó superando un proceso de selección con pruebas como, por ejemplo, redactar una carta de motivación y enviar una grabación de una composición propia, además de adjuntar el curriculum. Una vez dentro de “Descúbreas”, estas jóvenes artistas contaron con talleres, tutorías y atención individualizada, llegando a ir a un concierto para ver de cerca el backstage. Finalmente, grabaron cada una un tema propio y confían en que su publicación y la promoción que les pueda dar este proyecto les sirva para surjan otros nuevos.

Así le ha sucedido ya a Eva Pico, de Marín, que a raíz de aparecer en diferentes medios ha podido tocar en el festival Son de Marín, así como en algún concierto benéfico, y ahora está haciendo bolos con otras dos compañeras. Dentro del programa ha grabado el tema “La última canción”, que define como “una balada con instrumentación de piano, guitarra española y cuerdas al final”.

“Cuando me apunté pensaba que iba a ser mucho menos importante, pero me están dando una oportunidad muy grande”, comenta la joven de 16 años, que está terminando el Grado Profesional en el Conservatorio, donde estudia clarinete. También toca un poco el pian y la trompeta, algo normal si se tiene en cuenta que empezó en la música con 3 años.

“Nos trajeron a una diseñadora para imagen personal, a una cantante para autoproducción y a una manager para industria musical. Aprendí un montón, no sabía absolutamente nada, aproveché mucho los talleres y las mentorizaciones”, asegura. Ahora tiene claro que quiere hacer el Grado Superior en el Conservatorio “y también me gustaría hacer un ciclo de sonido. Me gustaría vivir de cantar y de la música, aunque es complicado”.

También lo ve difícil Sara Sanmartín, que asegura que “si tuviera la oportunidad, la música es mi primera opción”. Esta joven pontevedresa de 23 años toca el piano y estuvo tres años estudiando en el Conservatorio y dos en una escuela de canto. Para ella, la experiencia en Descúbreas ha sido “muy buena, estoy muy contenta, me dieron muchas oportunidades y estuvieron muy pendientes de todas”.

El tema que ha grabado se llama “Veinte veces más” y, tal y como explica, “al principio iba a ser una balada pop, pero después le pusimos un ritmo un poco más latino”.

En el estilo opuesto está “BT”, la canción rock que grabó la otra pontevedresa del proyecto, Inés Cortegoso. Esta joven de 19 años lleva tres años yendo a diferentes academias de canto y ahora se ha asentado en As Lembranzas, porque considera que “es muy difícil encontrar un buen profesor”.

Inés admite que “no me esperaba que fuese a ir tan bien” el programa Descúbreas, en el que destaca que “conocimos a mucha gente y aprendimos muchas cosas”, especialmente en cuanto a técnica vocal. Tiene claro que quiere orientar su futuro hacia la música: “El año pasado quise empezar en Imagen y Sonido para aprender a hacer mis bases de música sin depender de otras personas”.

Esta autoproducción es uno de los aspectos que más valoraron las artistas que participaron en el proyecto de la Diputación y Regalamúsica. “Me pareció genial, me lo pasé muy bien en la grabación del tema, porque nunca había hecho algo tan profesional. Gracias a este proyecto he decidido que quiero producir desde casa”, afirma Alicia Moreira.

Esta joven poiense, de 20 años, define como “una pasada” la experiencia en Descúbreas. Se enteró por su profesora de coro, “me escuchó cantar, vio algunas composiciones mías y me dijo que era una lástima que no profundizara en ello”. Ahora grabó “La culpable”, un tema pop, aunque “ahora me estoy centrando más en la electrónica”. Toca el piano, la guitarra y el ukelele y pasó por varias escuelas de música, pero lamenta haber empezado tarde en este mundo.

Ayer no pudo participar en persona en el concierto, aunque sí estuvo de forma virtual, ya que se encuentra en Málaga, donde “quiero buscar inspiración. Aquí hay muchas cosas tanto en el aspecto musical como cultural y me pareció que era una buena oportunidad”. Sus siete compañeras sí que compartieron escenario para interpretar el himno de sororidad de Helen Reddy “I’m a woman”, que entre otras cuestiones reivindica que “soy mujer, soy invencible, soy fuerte”.