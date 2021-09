La Policía Local de Poio multa a un joven que circulaba en un patinete eléctrico y que triplicaba la tasa de alcohol. Los hechos tuvieron lugar a la una de la madrugada del pasado sábado en el la calle Camiño da Fábrica en A Seca. Una patrulla de la Policía Local interceptó a un hombre y una mujer que circulaban sobre un patinete eléctrico bajo los efectos del alcohol. Sometido al conductor a la prueba de alcoholemia, dio un resultado de 0,63 miligramos por libro de aire espirado, por lo que los agentes procedieron a su denuncia y a la inmovilización del patinete. Poco después, se acercó al lugar otro hombre, que dijo a los agentes que era el propietario del vehículo de movilidad personal (VMP), y se hizo cargo del mismo.

Se tramitó una denuncia administrativa por circular con una tasa superior a la permitida que conlleva un importe económico de 1.000 y otra por circular dos ocupantes en un vehículo constituido para una sola persona. Las infracciones no conllevan retirada de puntos.

La Policía Local de Poio recuerda que según la normativa vigente, y al igual que a los automovilistas y ciclistas, los conductores de VMP también pueden ser sometidos a controles de alcoholemia. La velocidad máxima es de 25 kilómetros por hora y tienen prohibido circular por la acera.

No llevar casco está permitido, aunque se recomienda su uso, a no ser que el conductor tenga menos de 16 años. No es necesaria una póliza de seguro, aunque sí recomendable. Por otro lado, durante la conducción de estos vehículos no se pueden utilizar auriculares o teléfonos móviles.